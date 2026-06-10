Der ehemalige Tottenham-Mittelfeldspieler Sandro gab der Klubführung Empfehlungen zur Verstärkung des Kaders. Laut dem ehemaligen brasilianischen Fußballer sollte der Londoner Klub um Manchester Citys Flügelspieler Savinho kämpfen. Sandro ist der Ansicht, dass das Team unter Roberto De Zerbi in der Sommertransferperiode die Offensive und die Innenverteidigung verstärken muss. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Nach seiner Übernahme des Teams im März sicherte Roberto De Zerbi erfolgreich den Klassenerhalt in der Premier League. Nun steht der italienische Spezialist vor der Aufgabe, den Kader umzubauen. In einem Interview mit Stake betonte Sandro die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Schlüsselspieler wie Richarlison und Cristian Romero den Klub verlassen, und hob die dringende Notwendigkeit dynamischer Spieler wie Savinho hervor.

Savinho hat sich seit seinem Wechsel von Troyes zu Manchester City bewährt. Zuvor hatte er mit 11 Toren in 41 Spielen für Girona die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Sandro glaubt, dass der Spielstil des brasilianischen Flügelspielers zu den Traditionen von Tottenham passt und die offensive Philosophie des Teams auf ein neues Niveau heben kann.

Darüber hinaus forderte Sandro die Klubführung auf, Roberto De Zerbi Zeit zu geben. Er erklärte, dass erfolgreiche Projekte Zeit benötigen, und verwies auf Pep Guardiola als Beispiel. Das kommende Sommertransferfenster wird für Tottenham von entscheidender Bedeutung sein, da das Team nicht nur neue Spieler verpflichten, sondern auch seine offensive Spielweise wiederherstellen muss.