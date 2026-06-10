Saudi-Klubs bieten Barcelona-Star Raphinha astronomisches Gehalt an

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Saudi-Klubs bieten Barcelona-Star Raphinha astronomisches Gehalt an

Die Saudi Pro League hat ein ernsthaftes Angebot für Barcelonas Stürmer Raphinha gestartet. Laut Mundo Deportivo bieten die Klubs Al-Nassr und Al-Hilal dem 29-jährigen Brasilianer das Vierfache seines aktuellen Gehalts. Sollte der Transfer zustande kommen, würde sein jährliches Nettoeinkommen von 12 Millionen Euro auf 48 Millionen Euro steigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) unterstützten Klubs sind bereit, Barcelona 80 Millionen Euro für Raphinha zu zahlen, um das Ansehen der Liga zu steigern. Der Spieler gab selbst zu, dass er im Sommer 2024, bevor Hansi Flick zum Team stieß, ernsthaft über einen Umzug nach Saudi-Arabien nachgedacht hatte.

In einem Interview mit ESPN Brasil sagte Raphinha: "Das Angebot aus Saudi-Arabien war sehr attraktiv. Es hätte nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Eltern und meines Kindes komplett verändern können. Natürlich haben wir erwogen, Barcelona zu verlassen", betonte er. Doch der deutsche Spezialist Hansi Flick konnte ihn überzeugen, im Klub zu bleiben.

Unter Hansi Flick wurde Raphinha in der Saison 2024/25 zu einem wahren Anführer und bildete mit Lamine Yamal ein formidable Angriffsduo. In dieser Saison erzielte er 34 Tore und gab 23 Vorlagen. Obwohl Verletzungen seine Leistung in der folgenden Saison beeinträchtigten, hat der Fußballer sein Niveau gehalten.

Die Führung von Barcelona ist zuversichtlich, dass Raphinha neue Angebote ablehnen wird. Nachdem der brasilianische Flügelspieler zweimal La-Liga-Meister wurde, zielt er nun darauf ab, die Champions-League-Trophäe gemeinsam mit Hansi Flick zu gewinnen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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