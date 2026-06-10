Eine große Veränderung im Cheftrainer-System wurde beim Lissaboner Klub Benfica, einem der berühmtesten und traditionsreichsten Vereine des europäischen Fußballs, offiziell bestätigt. Die Adler haben beschlossen, ihre nahen zukünftigen Siege und strategischen Pläne mit dem renommierten und erfahrenen portugiesischen Spezialisten Marco Silva zu verknüpfen. Der Lissaboner Riese gab seinen Fans bekannt, dass er einen formellen Zweijahresvertrag mit dem 48-jährigen, fähigen und taktisch starken Trainer unterzeichnet hat. Gemäß den Vertragsbedingungen besteht die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, wenn die Ergebnisse für beide Seiten positiv und zufriedenstellend sind.

Diese Trainerernennung hat in der europäischen Presse zu Recht großes Interesse geweckt. Kurz zuvor hatte die Führung von Benfica eine unerwartete Erklärung abgegeben und beschlossen, den bestehenden Arbeitsvertrag mit dem berühmten Cheftrainer Jose Mourinho, der voraussichtlich bei Real Madrid unterschreiben würde, vorzeitig aufzulösen. Der portugiesische Riese gab offiziell bekannt, dass er eine erhebliche Abfindung in Höhe von 15 Millionen Euro an den 'Special One' für den Verzicht auf die Vereinbarung und die Vertragsauflösung gezahlt hat. Nach diesem umstrittenen finanziellen Schritt wurde der Thron in Lissabon Marco Silva anvertraut.

Es ist erwähnenswert, dass Marco Silva, bevor er in den portugiesischen Fußball zurückkehrte, erfolgreich in der englischen Premier League, speziell beim Londoner Klub Fulham, tätig war. Am 2. Juni dieses Jahres gab der Londoner Klub eine offizielle Erklärung ab und kündigte an, dass der erfahrene Spezialist die Mannschaft nach genau fünf Jahren produktiver und historischer Tätigkeit vollständig verlassen habe. Nun wird er versuchen, neue Erfolge sowohl in der heimischen Meisterschaft als auch in den Spielen der UEFA Champions League zu erzielen, während er eine mächtige Mannschaft wie Benfica in seiner Heimat betreut.

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