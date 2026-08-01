Newcastle United hat beschlossen, ein offizielles Transferangebot für den schwedischen Nationalspieler Lucas Bergvall erst nach dem 16. August abzugeben. Laut übereinstimmenden Medienberichten erfolgt diese strategische Verzögerung absichtlich, um die UEFA-Vorschriften einzuhalten und finanzielle Probleme zu vermeiden. Dies berichtet Goal.com berichtete .

Es ist bekannt, dass im aktuellen Sommertransferfenster Spielerwechsel zwischen Vereinen sowie die Regeln des Financial Fair Play streng kontrolliert werden. Mit diesem taktischen Schritt plant Newcastle, die von der UEFA eingeführte neue 45-Tage-Transferregel zu umgehen. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Wechsel von Sandro Tonali zu Tottenham.

Gründe für die Transferverzögerung

Sandro Tonali hatte St James' Park Anfang Juli verlassen und war zu Tottenham gewechselt. Stefan Borson, der ehemalige Finanzberater von Manchester City, wies darauf hin, dass Newcastle eine gewisse Frist abwarten muss, um mögliche Einschränkungen zu vermeiden, die genau durch diesen Transfer entstehen könnten.

In einem Interview mit Football Insider merkte Borson an, dass man die Situation rund um Newcastle genau beobachte und das Ende der 45-Tage-Frist abwarten müsse, damit dieser Fall nicht als Tauschgeschäft im Zusammenhang mit dem Tonali-Transfer gewertet wird. Nach Ablauf dieser Frist steht dem Verein der Weg für weitere Verhandlungen offen.

Bergvalls Situation bei Tottenham

Lucas Bergvall möchte den Verein im Sommer verlassen, da er seinen Stammplatz im Londoner Club verloren hat. Neue Transfers von Tottenham zur Kaderverstärkung haben die Einsatzchancen des schwedischen Fußballers stark eingeschränkt.

Zuvor hatte Tottenham ein Angebot eines namentlich nicht genannten englischen Vereins über 50 Millionen Euro (ca. 42 Millionen Pfund) abgelehnt. Die Londoner fordern rund 60 Millionen Pfund für den Verkauf des Spielers und bleiben hart in ihrer Position.

Newcastle setzt unterdessen den Umbruch im Kader fort. Berichten zufolge könnte Cheftrainer Eddie Howe den Verein verlassen, wobei Al-Hilal-Coach Matthias Jaissle als Hauptkandidat gilt. Zudem verkomplizieren mögliche Abgänge von Spielern wie Toni Kroos und Anthony Gordon sowie ein eventueller Wechsel von Bruno Guimarães zu Arsenal die Übergangsphase des Klubs zusätzlich.