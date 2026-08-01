Der Hauptstadtklub Pahtakor, der sich in der laufenden Saison der Usbekistan Super League zum wahren „König“ der Auswärtsspiele entwickelt hat, steht heute Abend, dem 1. August, vor einer extrem schweren und brisanten Prüfung. Können die Löwen bei ihrem Gastspiel beim ambitionierten Andijon ihre phänomenale Auswärtsserie ohne Niederlage fortsetzen, die bereits über ein Jahr anhält?

Vor dem Topspiel des 15. Spieltags in der Bobur Arena in Andijon analysieren wir die beeindruckende Auswärtsstatistik des Hauptstadtklubs und die wichtigsten Intrigen rund um die Partie.

1. Hegemonie in der laufenden Saison: 6 Auswärtsspiele und eine fast perfekte Bilanz

Pahtakor zeigt in der Super-League-Saison 2026 eine bemerkenswerte Konstanz in der Fremde. Das Team hat bisher 6 Auswärtsspiele absolviert und den Platz noch kein einziges Mal als Verlierer verlassen.

Saison-Auswärtsbilanz:

Ausgetragene Spiele: 6;

Ergebnis: 5 Siege und 1 Unentschieden;

Errungene Punkte: 16 von 18 Punkten (fast 90 % Erfolgsquote);

Einziger Punktverlust: Erzielt im hart umkämpften Spiel gegen Surhon (1:1).

Eine derart starke Bilanz zeugt von Pahtakors hohem Potenzial, auch auf fremdem Platz taktisch ausgereift und abgeklärt aufzutreten.

2. Über ein Jahr Willenskraft: Wann gab es die letzte Niederlage?

Zur Erinnerung: Es ist bereits über ein Jahr her.

dass die Löwen zuletzt ein Auswärtsspiel in der Super League verloren haben. Das letzte Mal gastierten die Taschkenter am 3. Mai 2025 in Termiz bei Surhon und mussten eine unerwartete Niederlage einstecken. Seit dieser schmerzhaften Pleite kennt Pahtakor in Auswärtsspielen keine Niederlage mehr. Dieser Wert ist der praktische Beweis für die mentale Stabilität des Teams und die spezielle Vorbereitung auf Auswärtsspiele.

3. Feuer in der Bobur Arena: Kann Andijon die Serie brechen?

Das heutige Duell wird für Pahtakor kein gewöhnliches Spiel sein. Mit einigen der treuesten und leidenschaftlichsten Fans im Ferganatal kann Andijon auf heimischem Geläuf für jeden Spitzenklub eine echte „Hölle“ bereiten.

Der Fan-Faktor: Die bis auf den letzten Platz gefüllten Ränge der Bobur Arena üben ab den ersten Minuten enormen psychologischen Druck auf die Gäste aus.

Andijons Ehrgeiz: Die Gastgeber wollen vor den eigenen Fans die einjährige Serie des Spitzenteams beenden und damit ihre Position in der Tabelle deutlich verbessern.

4. Fazit und Vorbericht-Intrige

Wahrt Pahtakor seine Tradition und seinen Status als auswärts ungeschlagenes Team, oder sorgt Andijon zu Hause für eine Sensation und beendet die einjährige Serie der Hauptstädter? Diese Frage wird in dem hitzigen Duell beantwortet, das heute um 19:30 Uhr beginnt.

Welches Team gewinnt Ihrer Meinung nach das heutige Topspiel? Setzt sich Pahtakors Auswärtsserie fort? Schreiben Sie Ihre Tipps in die Kommentare!