Husanov in Startelf: Spiel gegen Inter, neues Trikot und Fans in Hongkong (Video)

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Husanov in Startelf: Spiel gegen Inter, neues Trikot und Fans in Hongkong (Video)

Vor der neuen Saison messen sich zwei europäische Giganten – der englische Vizemeister Manchester Cityund der italienische Meister Inter im Rahmen ihrer Asien-Tour. Dieses Duell in Hongkong hat eine besondere Bedeutung für usbekische Fussballfans: unser Nationalmannschaftsverteidiger Abduqodir Husanov stand in der Startelf der «Citizens».

Die Partie wurde heute, am 1. August, um 16:30 Uhr Ortszeit Taschkent angepfiffen.

1. Husanov in der Startelf: Die Aufstellungen von Manchester City und Inter

In diesem Testspiel, in dem taktische Varianten getestet werden, schickten die Trainerteams starke und interessante Formationen auf den Rasen. Neben Joško Gvardiol und Rico Lewis fand Abduqodir Husanov von den ersten Minuten an einen Platz in der Viererkette von City.

Die Startaufstellungen:

  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma (TW), Rico Lewis, Abduqodir Husanov, Joško Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, Divine Mubama.

  • Inter: Josep Martínez (TW), Benjamin Pavard, Yann-Aurel Bisseck, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksa Stanković, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Iddrissu.

Abduqodirs Einsatz in der Startelf gegen europäische Top-Klubs zeigt seine Rolle im Team und das grosse Vertrauen des Trainerteams.

2. Usbekischer Verteidiger bei der Präsentation des neuen Man-City-Auswärtstrikots

Vor dem Spiel stellten Manchester City und Puma offiziell das neue Auswärtstrikot (Away Kit) für die Saison 2026/2027 vor.

Eines der Hauptgesichter, die der Verein für diese exklusive Trikotpräsentation auswählte, war Abduqodir Husanov . Mit dunkelroten bzw. schwarzen und goldenen Akzenten sowie dem Symbol der Arbeitsbiene von Manchester («Worker Bee») kam das neue Trikot und das moderne Design an Husanovs athletischer Statur hervorragend zur Geltung.

3. Hype in Hongkong: Husanov im Kreis der Fans

Der Besuch von Manchester City in Hongkong im Rahmen ihrer Asien -Tour wurde für die lokalen Fans zu einem wahren Fest. Bei den vom Verein organisierten Autogrammstunden und Fan-Events versammelte sich eine riesige Menschenmenge um Abduqodir Husanov.

Lokale und asiatische Fussballfans standen in langen Schlangen, um Autogramme zu bekommen und Fotos mit dem usbekischen Spieler zu machen. Husanov zeigte sich nahbar, schrieb Autogramme und nahm an Fotoshootings teil. Diese Szenen verdeutlichen, dass die globale Beliebtheit und Anerkennung usbekischer Fussballer stetig wächst.

4. Rückblick auf die Vorsaison: Die Statistiken der beiden Giganten

Dieses Duell ist nicht nur ein Testspiel, sondern ein Aufeinandertreffen zweier der konstantesten Klubs Europas.

  • Manchester City: Beendete die Premier League (EPL) in der vergangenen Saison mit 78 Punkten auf dem ehrenvollen 2. Platz und wurde Vizemeister.

  • Inter: Absolvierte eine phänomenale Saison in der italienischen Serie A und sicherte sich vorzeitig mit 87 Punkten den Meistertitel.

Fazit

Dass sich Abduqodir Husanov bei einem Weltverein wie Manchester City etabliert, zum Aushängeschild bei Trikotpräsentationen wird und die Herzen von Millionen Fans in ganz Asien gewinnt, ist ein grosser Stolz für den gesamten usbekischen Fussball. Das Spiel gegen Inter wird für Husanov ein weiterer wichtiger Härtetest und eine wertvolle Erfahrung vor der neuen Saison sein.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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