Musikband nach Zeigen der palästinensischen Flagge auf der Bühne bestraft

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Musikband nach Zeigen der palästinensischen Flagge auf der Bühne bestraft

Die berühmte britische Massive Attack Musikband wurde nach dem Zeigen der palästinensischen Flagge auf der Bühne während eines Konzerts in Singapur mit einem Auftrittsverbot im Land belegt. Dies berichtete die Zeitung The Guardian unter Berufung auf Angaben der Polizei von Singapur.

Es wurde mitgeteilt, dass am 29. Juli dieses Jahres während des Konzerts zwei Mitglieder der Band die palästinensische Flagge auf die Bühne brachten. Einer von ihnen rief vor den Zuschauern „Free Palestine“ („Freies Palästina“) als Losung.

Gemäß der Gesetzgebung Singapurs ist es verboten, Flaggen, Staatssymbole oder Banner mit politischem Inhalt von ausländischen Staaten bei öffentlichen Veranstaltungen ohne Sondergenehmigung zu zeigen. Die Strafverfolgungsbehörden betonten, dass dieser Vorfall gegen diese Bestimmungen verstoßen hat.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge erhielten die beiden Musiker eine offizielle Verwarnung. Gleichzeitig wurde ihnen die Einreise in das Gebiet von Singapur untersagt. Die Medienregulierungsbehörde des Landes erklärte zudem, dass sie Massive Attack jederlei Anträge für zukünftige Konzerte ablehnen werde.

Die Polizei merkte an, dass der Konzertveranstalter über die Lizenzbedingungen und die Gesetze des Landes gut informiert war. Trotzdem wurden diese Regeln während des Konzerts nicht eingehalten. Derzeit prüft die Regulierungsbehörde auch, ob gegen Lizenzauflagen verstoßen wurde. Bisher haben weder die Konzertveranstalter noch die Band Massive Attack eine offizielle Erklärung zu diesem Vorfall abgegeben.

Die Polizei von Singapur rief zudem die Bürger des Landes und Ausländer dazu auf, außenpolitische Konflikte nicht in das Staatsgebiet zu tragen. Die Behörde betonte, dass solche Handlungen sich negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rechtsstaatlichkeit auswirken können.

Zur Information: Die Band Massive Attack hat Israels Militäroperationen in Gaza wiederholt kritisiert und ist für ihre palästinenserfreundlichen Auftritte bekannt. Der Bandleader Robert Del Naja gehörte im April dieses Jahres zu mehr als 200 Demonstranten, die bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in London festgenommen wurden.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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