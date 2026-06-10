Die Reise und die Vorbereitungen der usbekischen Nationalmannschaft, die zum ersten Mal in der Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Fußballfans im ganzen Land. Vor dem Turnier bestritt die Nationalmannschaft im Rahmen ihrer Trainingslager und des offiziellen Vorbereitungsplans zwei ernsthafte Freundschaftsspiele.

Leider unterlagen unsere Spieler in intensiven und hart umkämpften Partien gegen Kanada und die Niederlande, die als einige der stärksten und erfahrensten Vertreter des Weltfußballs gelten, nur knapp. Dennoch lieferten diese hochkarätigen Spiele dem Cheftrainer wertvolle Daten, um neue taktische Schemata zu testen und Schwachstellen zu beheben.

Heute begann eine neue und entscheidende Phase für unsere Nationalmannschaft. Unter der Führung von Fabio Cannavaro schlossen die 'Weißen Wölfe' ihr Trainingslager in New York erfolgreich ab und erreichten die prächtige Stadt Atlanta, die während der Weltmeisterschaft als ihr Hauptquartier und Wohnsitz dienen wird. Die Pressestelle des Usbekischen Fußballverbands (UFA) gab diese Nachricht offiziell bekannt und teilte die Freude mit den Landsleuten. Die Spieler haben sich in einem modernen Hotel in Atlanta eingelebt und bereits mit der mentalen und physischen Vorbereitung auf die bevorstehenden offiziellen Spiele begonnen.

Es ist erwähnenswert, dass unsere Mannschaft in der ersten Runde dieser großen Weltmeisterschaft, von der Millionen Landsleute träumen, auf Kolumbien treffen wird, einen der berühmten und gefürchteten Giganten Südamerikas. Fußballfans können dieses historische Datum in ihren Kalendern markieren: Dieses spannende und intrigante Spiel wird am 18. Juni dieses Jahres um 07:00 Uhr Taschkenter Zeit offiziell angepfiffen. Im Namen aller Fans wünschen wir den Schützlingen von Fabio Cannavaro historische Siege und große Triumphe auf den grünen Rasen der USA! Vorwärts, Usbekistan!

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