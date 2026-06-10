Borussia Dortmund setzt den Kampf um Kennet Eichhorn fort

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Borussia Dortmund setzt den Kampf um Kennet Eichhorn fort

Der deutsche Verein Borussia Dortmund ist aus dem Rennen um das junge Hertha-Talent Kennet Eichhorn nicht ausgestiegen. Zuvor kursierten Medienberichte, dass sich das Transferrennen nur zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen abspiele, doch die Ruhr Nachrichten bestätigten, dass die „Schwarz-Gelben“ die Situation weiterhin genau beobachten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Berichten zufolge ist die Ausstiegsklausel im Vertrag des 16-jährigen Talents nur bis zum 15. Juni gültig. Daher wird erwartet, dass Borussia Dortmund versucht, den Transfer vor Ablauf dieser Frist abzuschließen. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt ein Wechsel ins Ausland für den Spieler nicht infrage.

Cheftrainer Niko Kovac ist einer der größten Befürworter des Transfers von Kennet Eichhorn. Auch die Vereinsführung schätzt das Potenzial des 16-Jährigen sehr. Sie glauben, dass Eichhorn dem Team sofort in hochklassigen Spielen helfen kann, ohne einen langjährigen Entwicklungsprozess abzuwarten.

Unterdessen bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel 2026 gegen Curaçao vor. Nach der Weltmeisterschaft in Katar und der Europameisterschaft im eigenen Land wurde der deutsche Kader deutlich verjüngt und das Profil der Mannschaft hat sich gewandelt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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