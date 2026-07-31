Sehen Sie Sadriddin Hasanovs Traumtor für Braga gegen den FC Porto

Zwei talentierte usbekische Fußballer, Sadriddin Hasanov und Sayfiddin Sodiqov, die sich dem Nachwuchsbereich des portugiesischen Topklubs SC Braga angeschlossen haben, machen in der Saisonvorbereitung direkt auf sich aufmerksam. Vor allem Hasanovs Leistung in einem Testspiel begeisterte die portugiesischen Experten.

Zamin.uz berichtet detailliert über die ersten Schritte unserer jungen Legionäre auf europäischem Boden, Transferdetails und die Zukunftspläne.

Hasanovs „Rakete“ ins Tor des FC Porto

Im Rahmen der Saisonvorbereitung bestritt die U-23-Mannschaft von Braga ein Testspiel gegen das Jugendteam des portugiesischen Spitzenklubs FC Porto.

In diesem Duell sorgte unser offensiver Mittelfeldspieler Sadriddin Hasanov für den Glanzpunkt der Partie. Er zirkelte einen Freistoß aus großer Distanz sehenswert in den Winkel und brachte sein Team in Führung. Am Ende siegte Braga mit 3:0.

Sodiqovs Verfassung und der Saisonstart

Unser zweiter Legionär, Sayfiddin Sodiqov, verpasste das Spiel aufgrund einer Blessur. Aktuellen Informationen zufolge wird er jedoch rechtzeitig vor Saisonbeginn wieder fit sein.

Die Pflichtspielsaison für die jungen usbekischen Talente beginnt am 11. August. Zum Auftakt trifft Braga U-23 auf Farense U-23.

Investitionen in Akademietalente

Der SC Braga setzt große Stücke auf die usbekischen Nachwuchsspieler, was sich auch in den Transferdaten widerspiegelt:

Sadriddin Hasanov: Das Eigengewächs von Bunyodkor unterschrieb einen langfristigen Fünfjahresvertrag in Portugal. Die Ablösesumme soll bei 250.000 Euro liegen.

Sayfiddin Sodiqov: Auch das Talent von Ahmedov FC wechselt nach Europa und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei Braga. Sein Marktwert wird auf 300.000 Euro beziffert.

Transferanalyse unserer jungen Legionäre

Merkmal Sadriddin Hasanov Sayfiddin Sodiqov Verein Braga U-23 (Portugal) Braga U-23 (Portugal) Bisherige Akademie Bunyodkor (Usbekistan) Ahmedov FC (Usbekistan) Vertragslaufzeit 5 Jahre 5 Jahre Ablösesumme 250.000 Euro 300.000 Euro Offizielles Debüt 11. August (geg. Farense U-23) Wird geprüft (verletzt)

Fazit: Usbekischer Fußball auf dem Weg nach Europa

Die Transfers von Sadriddin Hasanov und Sayfiddin Sodiqov zu Braga zeigen, dass das Potenzial usbekischer Akademien stetig wächst. Die Investition von über einer halben Million Euro unterstreicht den langfristigen Plan des Klubs. Sollten sich die Talente in Portugal durchsetzen, könnten sie bald den Sprung in Bragas Profiteam schaffen.

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