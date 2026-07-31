Wendepunkt in der Karriere von Mohamed Salah: Die Saudi-Arabien-Option

Die Karriere des ägyptischen Star-Stürmers Mohamed Salah steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Der erfahrene Spieler, der seit über 15 Jahren auf den europäischen Plätzen – insbesondere bei Liverpool – für Furore sorgt, wird erneut mit Vereinen der Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Diese mögliche Verpflichtung sorgt in der Fußballwelt und bei den Fans für große Aufmerksamket. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie die Zeitung Sabah berichtet, hat sich Mohamed Salah nach dem geplatzten Wechsel zum türkischen Klub Beşiktaş während des Sommer-Transferfensters bereit erklärt, sich dem saudi-arabischen Verein Al-Ittihad anzuschließen. Quellen zufolge soll das Jahresgehalt des Stürmers im Rahmen der Einigung bei 25 Millionen US-Dollar liegen. Dieser Transfer könnte für den saudi-arabischen Klub ein wichtiger Schritt zur weiteren Verstärkung des Kaders sein.

Neue Position auf dem Platz und taktische Änderungen

Nachdem er über 15 Jahre seiner Karriere überwiegend auf der Position des Rechtsaußen gespielt und enorme Erfolge gefeiert hat, wird erwartet, dass Mohamed Salah auch bei Al-Ittihad auf seiner gewohnten Position agiert. Bestimmte personelle und kadertechnische Veränderungen im Verein könnten diese Angelegenheit jedoch beeinflussen. Insbesondere das Vorhandensein des Franzosen Moussa Diaby auf dieser Position ändert die Situation teilweise.

Dennoch erwägt die Vereinsführung von Al-Ittihad vor Schließung des Transferfensters auch die Option, sich von Moussa Diaby zu trennen. Sollte der französische Spieler den Verein verlassen, wird Mohamed Salah die ihm vertraute rechte Außenbahn übernehmen. Andernfalls muss das Trainerteam den ägyptischen Star in einer völlig neuen Rolle testen – als Spielmacher hinter den Spitzen oder als hängende Spitze.

Pläne des deutschen Trainers und Veränderungen im Team

Al-Ittihads Cheftrainer, der deutsche Übungsleiter Jens Wissing, bevorzugt in seinem Spielstil ein 4-2-3-1-System. In dieser Formation hat der Spieler hinter der einzigen Spitze eine enorme Bedeutung. Diese Rolle wurde gewöhnlich von dem Algerier Houssem Aouar ausgefüllt, allerdings kursieren Berichte, dass auch er den Verein verlassen könnte.

Sollte Houssem Aouar Al-Ittihad verlassen, würde dies für Mohamed Salah eine günstige Gelegenheit eröffnen, direkt im Zentrum hinter dem Stürmer zu spielen. Die Transferverhandlungen und die Kaderbereinigung beim Klub dauern derzeit an, die finale Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.