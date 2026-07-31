Während Manchester City nach dem Abschied von Pep Guardiola den Übergang in eine neue Ära durchläuft, könnte dem Verein ein weiterer schwerer Schlag bevorstehen. Wie Goal.com berichtet, steht der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft und defensive Mittelfeldspieler Rodri im Fokus von Real Madrid, und die Königlichen sind fest entschlossen, diesen Transfer zu verwirklichen, berichtet Goal.com .

Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der als einer der wichtigsten Fußballer des Jahrzehnts gilt, wird Tag für Tag mit einem möglichen Wechsel ins Estadio Santiago Bernabéu vor Schließung des Transferfensters in Verbindung gebracht. Experten glauben, dass der Abgang von Pep Guardiola und anderen Schlüsselspielern das Ende einer Ära für Manchester City bedeutet, während Rodri in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist.

Während der Länderspielpause im März dieses Jahres verhehlte der Spieler selbst nicht seine Absicht, nach Spanien, insbesondere nach Madrid, zurückzukehren. Im Gespräch mit der Presse betonte Rodri offen, dass ein Angebot eines der prestigeträchtigsten Clubs der Welt unmöglich auszuschlagen sei.

Das zentrale Problem für Enzo Maresca

Für Enzo Maresca, der das Team nach dem Abgang von Pep Guardiola übernommen hat, würde der Verlust von Rodri zweifellos zu echten Kopfschmerzen führen. Manchester City erlebt diesen Sommer massive Umbrüche, und der Verlust der Hauptsäule im Mittelfeld könnte die Pläne des Teams für die kommende Saison komplett über den Haufen werfen.

Obwohl Verletzungen Rodris Karriere in den letzten Jahren überschattet haben, wurde seine Bedeutung stets hoch eingeschätzt. Wegen einer schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) im September 2024 fiel er lange Zeit aus. Nachdem er im Oktober desselben Jahres den Ballon d'Or gewonnen hatte, hatte der Spieler in den letzten Spielzeiten Schwierigkeiten, seine Bestform wiederzufinden.

Die Vereinsführung von Manchester City führt die häufigen Ausfälle des defensiven Mittelfeldspielers als einen der Hauptgründe dafür an, dass der Meistertitel nach der Saison 2023/24 verspielt wurde. Davor hatte Rodri fast jedes Spiel für den Verein bestritten und fungierte als das Fundament des Mannschaftsspiels.

Nichtsdestotrotz zeigte Rodri bei der Sommer-Weltmeisterschaft sein früheres Können und bewies einmal mehr, warum er zu den besten Mittelfeldspielern der Welt gehört. Guardiola prognostizierte bereits im Oktober des vergangenen Jahres, dass Rodri bei großen Turnieren und in der kommenden Saison wieder zu seiner alten Stärke finden würde, doch ob er diese Glanzleistungen künftig im Trikot von Manchester City oder von Real Madrid abrufen wird, werden die kommenden Tage zeigen.