Micah Richards: Jude Bellingham ist Englands bester Spieler

Der ehemalige Verteidiger Micah Richards betonte, dass die Debatte um den Platz von Jude Bellingham im englischen Nationalteam beendet werden sollte. Er bezeichnete den Mittelfeldspieler von Real Madrid als einen „echten Superstar“. Obwohl Thomas Tuchel erklärte, dass niemand einen Stammplatz garantiert habe, merkte Richards an, dass der 22-Jährige vor der Weltmeisterschaft 2026 der beste Spieler des Landes bleibe. Dies berichtet Goal.com .

Im Podcast „The Rest Is Football“ lobte Richards die Bedeutung Bellinghams für das Team. „Wenn es um große Spiele geht, ist Jude Bellingham – ein Star von Real Madrid und Champions-League-Sieger – immer der Retter in Turnieren gewesen, in denen England Probleme hatte. Er hat den Charakter, Verantwortung zu übernehmen. Das sollte gar nicht zur Diskussion stehen, er ist der Beste und muss in der Startelf stehen“, sagte der ehemalige Fußballer.

Gary Lineker stimmte dem zu und fügte hinzu, dass ein Team Spieler braucht, die Spiele entscheiden können, um große Titel zu gewinnen. Unter Thomas Tuchel hat sich der Wettbewerb jedoch verschärft. Insbesondere Morgan Rogers von Aston Villa gilt als ernsthafter Kandidat für die Zehner-Position. Alan Shearer ist der Meinung, dass Tuchel zu Recht auf den formstarken Rogers setzt.

Dennoch äußert sich auch Rogers positiv über seinen Teamkollegen Bellingham. Er sagte, dass Judes Siegeswille der stärkste der Welt sei und sein Charakter nicht falsch interpretiert werden dürfe. Tuchel betont zwar Bellinghams Entschlossenheit, unterstreicht aber wiederholt, dass das Mannschaftssystem über jedem individuellen Star steht.