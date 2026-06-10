Lionel Messi bewertet Argentiniens Chancen auf die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft

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Lionel Messi bewertet Argentiniens Chancen auf die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft

Der argentinische Kapitän Lionel Messi äußerte sich nach dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Island (3:0) zu den Chancen seines Teams auf die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft. Der Star von Inter Miami wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, erzielte ein Tor und stellte einen langjährigen Länderspielrekord für sein Land auf. Dies berichtet Goal.com .

Lionel Messi wurde in der 70. Minute im Jordan-Hare Stadium in Alabama eingewechselt und verwandelte einen Elfmeter zum Endstand. Dies war sein 117. Tor für die Nationalmannschaft. Nach dem Spiel gab Messi TyC Sports ein Interview zu seinem körperlichen Zustand: "Ich habe mich darauf gefreut, auf den Platz zu kommen. Ich habe mich großartig gefühlt und die Angst nach der Verletzung überwunden. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um uns auf das Eröffnungsspiel vorzubereiten", sagte der Stürmer.

Mit 38 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen wurde Lionel Messi offiziell zum ältesten Torschützen in der Geschichte der Albiceleste. Der bisherige Rekord wurde seit 1957 von dem legendären Angel Labruna gehalten. Das Spiel gegen Island war zudem Messis 199. offizieller Einsatz für Argentinien, womit er seinen Status als Rekordnationalspieler des Landes weiter festigte.

Der Kapitän betonte, dass sich die Mentalität der Mannschaft seit dem Sieg in Katar nicht verändert habe. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Algerien unterstrich er den großen Siegeswillen des Teams: "Ich bin vor Turnierbeginn immer sehr aufgeregt, besonders vor einer Weltmeisterschaft. Diese Gruppe lässt die Fans nie im Stich. Wir sind eine Siegermannschaft, die immer mehr will", fügte Lionel Messi hinzu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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