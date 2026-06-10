Großer Umbruch bei Tottenham: Yves Bissouma und 10 weitere Spieler verlassen den Verein

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Großer Umbruch bei Tottenham: Yves Bissouma und 10 weitere Spieler verlassen den Verein

Tottenham Hotspur hat sich nach einer enttäuschenden Saison 2025-26 zu einem radikalen Umbruch entschieden. Der Londoner Klub gab offiziell die Trennung von 11 Spielern bekannt, deren Verträge ausgelaufen sind. Der prominenteste Name auf der Liste ist Mittelfeldspieler Yves Bissouma, der den Verein nach jüngsten Problemen verlässt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bissouma, der 2022 von Brighton verpflichtet wurde, absolvierte 111 Pflichtspiele für die Spurs. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Sieg im Europa-League-Finale 2025 gegen Manchester United. Sein letztes Jahr in Nordlondon war jedoch von Disziplinarproblemen und unbeständigen Leistungen geprägt.

Das Verhältnis zwischen Bissouma und dem Verein verschlechterte sich unter Cheftrainer Thomas Frank massiv. Der dänische Coach war unzufrieden mit der wiederholten Unpünktlichkeit des Spielers beim Training und strich ihn aus dem Kader für das Supercup-Spiel gegen PSG und die Champions League. Zuvor hatte ihn bereits Ex-Trainer Ange Postecoglou wegen Fehlverhaltens für ein Spiel suspendiert.

Zu den Abgängen zählen nicht nur Profis, sondern auch Talente aus dem Nachwuchsbereich. Die U-21-Spieler Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig und Calum Logan wurden verabschiedet. Zudem erhielten die U-18-Spieler Jamel Beggs, Samal Bangura und Leon Myrtaj keine neuen Verträge.

Elijah Upson lehnte ein neues Vertragsangebot von Tottenham ab und entschied sich, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen. Damit verkleinert der Londoner Klub seinen Kader vor der neuen Saison deutlich, um Platz für große Transfers zu schaffen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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