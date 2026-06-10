Die Augen der globalen Sportwelt und Millionen von Fußballfans sind derzeit auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gerichtet, die auf den Spielfeldern der USA, Kanadas und Mexikos ausgetragen wird. Neben den spannenden Spielen sind die finanziellen Hintergründe für die Fans stets von Interesse. Eine angesehene internationale Publikation, die den Sport- und Finanzsektor konsequent analysiert, Finance Football hat die Jahreseinkommen der Cheftrainer der teilnehmenden Nationalmannschaften untersucht und eine Rangliste der bestbezahlten Experten veröffentlicht.

Als absoluter Spitzenreiter dieser prestigeträchtigen Liste wurde der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, der berühmte italienische Trainer Carlo Ancelotti, anerkannt. Der erfahrene Spezialist, der die 'Pentacampeões' zum Weltmeistertitel führen soll, erhält ein jährliches Nettogehalt von 10 Millionen Euro. Die Top Drei und Top Fünf der bestbezahlten Trainer der Welt sehen wie folgt aus:

Julian Nagelsmann (Deutschland) — Das deutsche Fußballgenie, das den zweiten Platz in der Rangliste belegt, erhält ein Jahresgehalt von 7 Millionen Euro.

Mauricio Pochettino (USA) — Der Trainer der amerikanischen Gastgeber komplettiert die Top Drei mit einem Jahresgehalt von 6 Millionen Euro.

Thomas Tuchel (England) — Der berühmte deutsche Spezialist, der die 'Three Lions' übernommen hat, erhält ein Jahresgehalt von 5,8 Millionen Euro.

Der erfreulichste, überraschendste und stolzeste Aspekt für uns ist, dass der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, den fünften Platz in dieser internationalen Finanzrangliste belegt! Das jährliche Einkommen des Trainers der 'Weißen Wölfe', die sich historisch qualifiziert haben, ist auf 4 Millionen Euro festgelegt. Bemerkenswert ist, dass der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martínez, den gleichen Betrag erhält. Die große Spannung liegt darin, dass diese beiden berühmten Spezialisten mit gleichem Gehalt – Cannavaro und Martínez – in der zweiten Runde der WM-Gruppenphase aufeinandertreffen werden, um zu beweisen, wer auf dem Platz stärker ist.

Finance Football Während der Analyse der Publikation kam ein weiterer interessanter und sensationeller Fakt ans Licht. Es stellt sich heraus, dass das Gehalt des Trainers der usbekischen Nationalmannschaft deutlich höher ist als das einiger Trainer führender Nationalmannschaften im Weltfußball. Zum Vergleich betrachten wir die Zahlen:

Der Gewinner bedeutender Titel, Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, verdient 3,8 Millionen Euro pro Jahr, der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman 3 Millionen Euro und der Cheftrainer des amtierenden Weltmeisters Argentinien, Lionel Scaloni, erhält nur 2,3 Millionen Euro.

Es ist offensichtlich, dass der usbekische Fußballverband alle finanziellen Voraussetzungen geschaffen hat, damit unsere Nationalmannschaft bei der historischen Weltmeisterschaft würdig auftreten und hohe Ergebnisse erzielen kann. Jetzt liegt es an Fabio Cannavaro und seinen Schützlingen! Wir hoffen, dass dieses große Vertrauen und die Investition auf dem grünen Rasen Früchte tragen werden.

Verfolgen Sie die letzten Vorbereitungen unserer Nationalmannschaft in Atlanta, die taktischen Schachzüge von Fabio Cannavaro und alle exklusiven, heißen und sensationellen Nachrichten von der Weltmeisterschaft gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!