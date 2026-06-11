Barcelona-Flügelstürmer Raphinha hat die Fähigkeiten des Real-Madrid-Stars Vinicius Junior und seine eigenen gelobt und Zuversicht geäußert, dass sie die brasilianische Nationalmannschaft zum sechsten Weltmeistertitel führen können. Im Trainingslager vor dem Turnier 2026 betonte der Stürmer, dass eine Mischung aus Jugend und Erfahrung entscheidend sei, um die Durststrecke seit 2002 zu beenden. Dies berichtet Goal.com .

Die brasilianische Nationalmannschaft konnte die letzten fünf Weltmeisterschaften nicht gewinnen. Da das Team seit 2002 nur einmal das Halbfinale erreichte, wächst der Druck auf die Seleção. Da Neymar noch nicht vollständig von seiner Verletzung genesen ist, wird erwartet, dass die Verantwortung in den entscheidenden Spielen auf Spieler wie Vinicius Junior und Raphinha fällt.

Trotz ihrer Rivalität auf Vereinsebene erkannte der Barcelona-Akteur das Potenzial des Real-Madrid-Stars an. Obwohl die Madrilenen die Saison 2025/26 ohne große Trophäen beendeten, erzielte Vinicius Junior 22 Tore in 53 Spielen. „Vini ist noch jung, aber mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen kann er das Schicksal der Weltmeisterschaft entscheiden. Ich zähle mich selbst auch zu dieser Gruppe“, sagte Raphinha.

Raphinha selbst hatte bei Barcelona eine schwierige Saison aufgrund von Verletzungen, erzielte aber dennoch beeindruckende 21 Tore in 33 Spielen. Er betonte, dass das Defensivspiel der Schlüssel zum Erfolg sei: „Wir bereiten uns sehr gut vor. Wenn wir in der Defensive organisiert spielen, sind unsere Gewinnchancen sehr hoch. Dieses Turnier ist kurz und verzeiht keine Fehler.“

Der Spieler äußerte sich auch zu seinem Verhältnis zum Nationaltrainer Carlo Ancelotti. Der italienische Spezialist, der von Real Madrid kam, wurde von Raphinha besonders dafür gelobt, dass er eine positive Atmosphäre geschaffen habe und den Spielern Vertrauen entgegenbringe.