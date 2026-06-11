Die Transfersaga um den wahren Stolz des usbekischen Fußballs und Kapitän unserer Nationalmannschaft, Eldor Schomurodow, geht in eine neue und äußerst spannende Phase. Wir berichteten kürzlich auf unserer Website, dass Aziz Yıldırım, der Boss des legendären türkischen Klubs Fenerbahçe, persönlich Interesse an den Leistungen unseres begabten Stürmers bekundet hat. Heute hat der Istanbuler Riese begonnen, praktische Schritte in dieser Angelegenheit zu unternehmen.

Nach neuesten Informationen der türkischen Sportpresse ist Fenerbahçe, das seit 12 Jahren nicht mehr auf dem Meisterpodest stand und entschlossen ist, diese schwarze Serie zu beenden, fest entschlossen, Eldor Schomurodow in seinen Kader aufzunehmen. Eine der renommierten ausländischen Quellen — «politikam.com» schreibt, dass sich die Vereinsverantwortlichen offiziell an den Verhandlungstisch gesetzt haben, um über den Transfer unseres Star-Stürmers zu sprechen, der in der vergangenen Saison im Trikot von Istanbul Başakşehir glänzte. Im Folgenden stellen wir alle Details dieses monumentalen Deals vor.

23 Tore in 44 Spielen: Ein Symbol für Beständigkeit und Stärke

Unser 30-jähriger Landsmann, der an der Weltmeisterschaft in Übersee teilnimmt, wurde während der abgelaufenen Saison sowohl in der türkischen Süper Lig als auch in den nationalen Pokalspielen zur unbesiegbaren und wichtigsten Offensivkraft von Istanbul Başakşehir. In der Saison 2025-2026 lief Schomurodow in insgesamt 44 Pflichtspielen auf, erzielte 23 Tore und erlebte eine der produktivsten und glänzendsten Phasen seiner Karriere.

Insbesondere Eldors Torinstinkt, seine Gelassenheit und seine körperliche Überlegenheit gegenüber Verteidigern im Strafraum hinterließen im türkischen Fußball einen großen Eindruck. Aus diesem Grund sieht der berühmte Istanbuler Klub den usbekischen Stürmer als den geeignetsten Kandidaten, um die Rotation in der Offensive zu verstärken.

Die Transferstrategie des Istanbuler Riesen und die 10-Millionen-Hürde

Berichten zufolge plant die sportliche Leitung von Fenerbahçe, Eldor Schomurodow als „dritten Stürmer“ im Team einzusetzen. Er soll eine Alternative zu den Stammstürmern sein und den gesunden Wettbewerb innerhalb der Mannschaft auf ein hohes Niveau heben. Schließlich passt Eldors Fähigkeit, sowohl im Sturmzentrum als auch auf beiden Flügeln gleichermaßen gefährlich zu agieren, perfekt zu den vielseitigen taktischen Plänen des neuen Klubs.

Allerdings will Istanbul Başakşehir seinen Top-Torjäger nicht so einfach ziehen lassen. Die Vereinsführung, die davon profitieren möchte, dass sein Marktwert am Ende der aktuellen Saison deutlich gestiegen ist, fordert etwa 10 Millionen Euro an Ablösesumme.

Der Weg von der Roma bis zur Schwelle von Fenerbahçe

Es ist erwähnenswert, dass Eldor Schomurodow im letzten Sommer für eine Saison vom berühmten italienischen Klub AS Rom für 3 Millionen Euro an Başakşehir ausgeliehen wurde. Die Istanbuler nutzten die Klauseln der ursprünglichen Vereinbarung, zahlten am Ende der Saison weitere 2,8 Millionen Euro an den römischen Klub und sicherten sich das Recht, den Stürmer fest zu verpflichten.

Nach den neuesten Daten des weltberühmten Transfermarkt Portals hat der usbekische Stürmer einen langfristigen Vertrag bei seinem aktuellen Team bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Unter Berücksichtigung von Eldors produktiver Saison haben Experten seinen Marktwert von 5 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro angehoben. Nun wird Fenerbahçe in den kommenden Tagen die zweite Verhandlungsrunde mit dem Stadtrivalen fortsetzen, um sein oberstes Ziel zu erreichen. Wir wünschen unserem Lieblingsspieler Erfolg und neue Siege mit diesem Transfer!

Verfolgen Sie die Details von Eldor Schomurodows Wechsel zu Fenerbahçe, die neuen Pläne von Aziz Yıldırım und die heißesten, exklusiven Transfernachrichten der türkischen Süper Lig mit uns auf den Zamin-Seiten!