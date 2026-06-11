Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die heute auf den Spielfeldern der USA, Kanadas und Mexikos beginnt, steht nicht nur wegen ihrer intensiven Spiele, sondern auch wegen der politischen und organisatorischen Kontroversen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Vor Turnierbeginn sorgte eine Erklärung der iranischen Nationalmannschaft – einer der stärksten Vertreter Asiens – und ihres Stars, des erfahrenen Stürmers Mehdi Taremi, für große Diskussionen unter den Fans. Der Top-Stürmer betonte, dass die allgemeine Situation und die Stimmung rund um die aktuelle WM extrem angespannt seien.

Zur Information: Die iranische Nationalmannschaft wird in der Gruppenphase um den Einzug in die K.o.-Runde gegen den unangenehmen Gegner Neuseeland aus Ozeanien, den europäischen Giganten Belgien und den starken afrikanischen Vertreter Ägypten kämpfen.

Mehdi Taremi, eine Legende des iranischen Fußballs mit großer Erfahrung aus vielen großen Turnieren, teilte im Gespräch mit Medienvertretern seine ersten Eindrücke aus Übersee und beschrieb den Unterschied zu früheren Wettbewerben wie folgt:

„Ich hatte das Glück, im Laufe meiner Karriere an drei Weltmeisterschafts-Endrunden teilzunehmen. Normalerweise gibt es bei großen Fußballfesten eine besondere Tradition: Sobald man aus dem Flugzeug steigt und den ersten Schritt auf den Boden des Gastgeberlandes setzt, wird man von einer wunderbaren, freundlichen Atmosphäre, guter Laune und unendlicher Gastfreundschaft umhüllt. Man fühlt sich wie auf einem echten Fußballkarneval.“ „Doch leider erlebe ich bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt keine solchen angenehmen und warmen Gefühle. Es ist schwer zu übersehen, dass die allgemeine Situation und die Atmosphäre rund um diese WM extrem scharf und angespannt sind. Ehrlich gesagt haben auch unangenehme Maßnahmen wie die Verzögerung oder die generelle Verweigerung von Visa für bestimmte Sportler negative Auswirkungen auf die Moral der Teams. Vielleicht ist das nur mein persönlicher Eindruck und meine Sichtweise, aber das ist die Realität“, so der Stürmer.

Es ist erwähnenswert, dass die besorgniserregende Aussage von Mehdi Taremi nicht unbegründet ist. Zuvor gab es offizielle Berichte, dass die US-Regierung einem Teil der offiziellen Delegation der iranischen Nationalmannschaft, einschließlich technischem Personal und Funktionären, die Einreisevisa verweigert hatte. Die iranische Fußballführung reagierte prompt auf diesen unangenehmen Vorfall mit einer scharfen Stellungnahme:

„Die Vereinigten Staaten verstoßen grob gegen die von der FIFA festgelegten internationalen Regeln sowie gegen ihre offiziellen Verpflichtungen als Gastgeber dieses prestigeträchtigen Turniers. Dies ist nichts anderes als eine Einmischung in die Sportarena auf der Grundlage rein politischer Ansichten und Interessen“, heißt es im offiziellen Statement.

Trotz dieser organisatorischen und politischen Probleme hoffen Millionen von Fußballfans, dass auf dem Spielfeld nur der reine und schöne Fußball zählt und der Sport über allen Meinungsverschiedenheiten steht. Wir wünschen der iranischen Nationalmannschaft als Vertreter des asiatischen Kontinents viel Erfolg bei den kommenden intensiven Spielen.

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