Der Londoner Klub Chelsea hat beschlossen, seinem Star-Stürmer Joao Pedro einen neuen und lukrativen Vertrag anzubieten, um das Interesse europäischer Top-Klubs abzuwehren und seine Leistungen entsprechend zu honorieren. Laut Berichten von Goal.com wurde der brasilianische Fußballer, der im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von über 50 Millionen Pfund von Brighton & Hove Albion kam, in kürzester Zeit zum Führungsspieler im Angriff der Mannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Debütsaison des 24-jährigen Spielers an der Stamford Bridge verlief äußerst torreich. Er erzielte 23 Tore und gab 9 Vorlagen in 53 Einsätzen in allen Wettbewerben, womit er sich den Status des teaminternen Torschützenkönigs sicherte. Für Chelsea, das zuvor lange unter einer instabilen Offensive gelitten hatte, bedeuteten diese Werte eine drastische Wende im Spiel der Mannschaft.

Das Interesse europäischer Spitzenklubs und die Transferpolitik

Informationen von The Athletic zufolge bereitet der Klub trotz des erst im letzten Sommer unterschriebenen, riesigen Siebenjahresvertrags bis 2032 eine Aufbesserung seines Gehalts und seiner Konditionen vor. Grund für diese Entscheidung ist das ernsthafte Interesse zahlreicher einflussreicher europäischer Vereine, darunter auch Barcelona. Die Vereinsführung von Chelsea betonte jedoch unmissverständlich, dass der Stürmer unverkäuflich ist und unter keinen Umständen abgegeben wird.

Der Spieler selbst macht kein Geheimnis daraus, wie wohl er sich im Londoner Verein fühlt. In einem Interview im April erklärte er, dass dies eine der besten Saisons seiner Karriere gewesen sei und er stets danach strebe, sich weiterzuentwickeln, um seinen Mitspielern zu helfen.

Zukunftspläne und neuer Cheftrainer

Trotz der erfolgreichen Saison begann die Sommerpause für Joao Pedro mit einer gewissen Enttäuschung. Obwohl er 8 Länderspiele für die brasilianische Nationalmannschaft bestritten hat, wurde er von Carlo Ancelotti nicht für den Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berücksichtigt. Dennoch steigerte diese Situation nur den Ehrgeiz des Spielers und spornte ihn an, sich im Sommertraining zu beweisen.

In dieser Saison wird Chelsea von dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso betreut. Mit einem Hattrick innerhalb von nur neun Minuten gegen die Western Sydney Wanderers bei einem Testspiel in Wales zeigte Pedro, dass er bereit ist, seine Topform auch unter dem neuen Coach abzurufen. Für Chelsea, das die europäischen Wettbewerbe in der Vorsaison verpasst hatte, soll der brasilianische Stürmer das Fundament des von Alonso eingeleiteten Umbruchs bilden.