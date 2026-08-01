NASA und Privatunternehmen entwickeln Technologie zum Bau von Basen auf dem Mond

·34·Technologie
NASA und Privatunternehmen entwickeln Technologie zum Bau von Basen auf dem Mond

Die US-Unternehmen Interlune und Vermeer haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um autonome Baumaschinen zu entwickeln, die eigenständig Baustellen für zukünftige Basen auf dem natürlichen Satelliten der Erde vorbereiten können. Laut ixbt.com ist geplant, dieses einzigartige Robotersystem im Jahr 2028 zum Mond zu schicken, was als wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Weltrauminfrastruktur gilt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ingenieure planen die Entwicklung eines speziellen Komplexes und dessen direkte Integration in einen Mondrover. Diese Ausrüstung übernimmt Aufgaben wie das Räumen der Oberfläche, das Ebnen des Bodens sowie die Vorbereitung perfekter Plätze für zukünftige Landungen von Raumfahrzeugen und den Bau verschiedener Strukturen. Fachleute sehen vor, die Ausrüstung zunächst unter irdischen Bedingungen zu testen, bevor sie direkt für Mundeinsätze eingesetzt wird.

Extreme Bedingungen und Autonomie

Die extremen Bedingungen auf der Mondoberfläche erfordern einzigartige Lösungen von den Projektverfassern. Insbesondere muss das Gerät extrem abrasivem Mondstaub, starken Temperaturschwankungen und erheblichen Kommunikationsverzögerungen mit der Erde standhalten. Genau deshalb wird die Technik so konzipiert, dass sie fast vollständig autonom und ohne direktes menschliches Eingreifen arbeiten kann.

Die Unternehmen verfügen bereits über gewisse Erfahrung in diesem Bereich und hatten im Mai 2025 einen vollmaßstäblichen Prototypen eines Mondbaggers vorgestellt. Dieser Test bestätigte die Lebensfähigkeit des Konzepts voll und ganz. Danach ist das Projekt erfolgreich in die Phase der Entwicklung professioneller Ausrüstung für reale Weltraummissionen übergegangen.

Zukunftsperspektiven und interplanetarer Plan

Interlune-CEO Rob Meyerson betonte, dass autonome Bautechnologien und Materialtransportsysteme das Fundament für die Errichtung einer permanenten Infrastruktur auf dem Mond bilden werden. Dies wiederum ermöglicht den Bau langfristiger Basen und zukünftiger Möglichkeiten zum Abbau lokaler Ressourcen.

Die im Rahmen dieses Projekts entwickelten fortschrittlichen Geräte werden sich nicht nur auf den Mond beschränken. In Zukunft ist ihr Einsatz auch auf dem Mars und anderen Planeten für die Rohstoffförderung, große Infrastrukturprojekte und wissenschaftliche Forschungsarbeiten vorgesehen.

NASAMondbasisWeltraumtechnologienInterluneRobotik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spanien stellt bis zu 2,3 Milliarden Dollar für das europäische Raumfahrtprojekt IRIS2 bereitSpanien stellt bis zu 2,3 Milliarden Dollar für das europäische Raumfahrtprojekt IRIS2 bereitHeute, 21:51Xiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den MarktXiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den MarktHeute, 21:21Physisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickeltPhysisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickeltHeute, 20:56SpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster NäheSpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster NäheHeute, 20:28Wie Uber sein Imperium auf dem Markt für autonome Fahrzeuge aufbautWie Uber sein Imperium auf dem Markt für autonome Fahrzeuge aufbautHeute, 20:23Intel kündigt Fertigungstechnologie für massiv große Chips anIntel kündigt Fertigungstechnologie für massiv große Chips anHeute, 19:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel