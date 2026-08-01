Physisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickelt

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Physisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickelt

Im Zeitalter digitaler Technologien und sozialer Medien wird es immer schwieriger, die vor Bildschirmen verbrachte Zeit zu kontrollieren. Einfache Apps und Benachrichtigungen verfehlen oft ihre Wirkung, da sie zu stark auf Willenskraft setzen und leicht ignoriert werden können. Laut ixbt.com wurde ein neues Gerät namens Autonomous Key vorgestellt, das dieses Problem grundlegend lösen soll. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieses neue Gerät ist keine reine Software, sondern ein NFC-Schlüssel, der auf einem vollständig physischen Ansatz basiert. Er wird mit einer speziellen App gekoppelt und ermöglicht es Nutzern, die zeitaufwändigsten und ablenkendsten Apps zu sperren. Um die Beschränkung zu umgehen, reicht kein einfacher Knopfdruck mehr aus – stattdessen muss ein physischer Schlüssel mit dem Smartphone gescannt werden.

Physische Barriere und ihre Vorteile

Die Grundidee des Geräts besteht darin, sich nicht auf die Selbstbeherrschung des Nutzers zu verlassen. Der NFC-Schlüssel kann in einem anderen Raum, im Büro oder im Fitnessstudio gelassen werden. Dies verwandelt den unbewussten Impuls, Apps wie Instagram oder TikTok zu öffnen, in eine bewusste Entscheidung, die physische Anstrengung erfordert. Jede Entsperrungssitzung kann maximal 60 Minuten dauern, danach sperren sich die Apps automatisch wieder.

Unter den auf dem Markt erhältlichen Alternativen wie Blok, Unpluq und Brick sticht der Autonomous Key durch seine Erschwinglichkeit hervor. Mit einem Preis von nur 9 Dollar ist dieses Gerät ein Vielfaches günstiger als seine Konkurrenten. Zum Beispiel kostet der Brick-Schlüssel 59 Dollar, und obwohl er zusätzliche Funktionen wie den Schlafmodus bietet, erledigt das neue Gerät die Hauptaufgaben vollständig und ohne überflüssige Kosten.

Technische Möglichkeiten und KI-Analyse

Mit seiner kompakten Größe von drei Zoll unterstützt der Schlüssel Smartphones mit Android 8.0 und neuer sowie iPhones mit iOS 15 und höher. Zudem analysiert die dazugehörige App die Gewohnheiten des Nutzers mithilfe von KI.

Die KI übernimmt folgende Aufgaben:

  • Überwacht, wie oft ablenkende Apps entsperrt werden
  • Registriert, wie lange Apps geöffnet bleiben
  • Ermittelt, zu welchen Zeiten am häufigsten auf soziale Medien zugegriffen wird
Bemerkenswert ist, dass die KI die Nutzergewohnheiten auf humorvolle und scharfe Art zusammenfasst. Wird der Schlüssel direkt nach dem Entsperren wieder gesperrt, weist sie darauf hin, dass der Schlüssel nicht weit genug weggelegt wurde, und empfiehlt, ihn an einem unbequemeren Ort zu verstecken. Darüber hinaus fallen keine Zusatzfunktionen oder Abonnementgebühren an.

Ein einzelner Schlüssel kann mit mehreren Handys gekoppelt werden, was eine praktische Lösung für Familien oder Nutzer mehrerer Geräte darstellt. Tests haben jedoch gezeigt, dass das NFC-Scannen manchmal mehrere Versuche erfordert, weshalb die Verwendung für wichtige Apps wie Messaging oder E-Mail, die tagsüber häufig geöffnet werden müssen, nicht empfohlen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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