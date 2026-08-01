United besiegt Atlético dank Mbeumo-Doppelpack

«Manchester United» hat im Rahmen der Saisonvorbereitung in Schweden gegen «Atlético» mit 2:1 gewonnen. Obwohl die Madrider früh in Führung gingen, erzielte Bryan Mbeumo im zweiten Durchgang zwei Treffer und drehte die Partie für den englischen Klub.

Bei der Begegnung in der Strawberry Arena in Stockholm testeten beide Mannschaften junge Spieler. Trotz des Freundschaftsspielcharakters bewegten sich Tempo und Zweikampfhärte jedoch auf dem Niveau von Pflichtspielen.

«Atlético» ging in der fünften Minute in Führung

Der spanische Klub erwischte einen Start nach Maß. In der fünften Minute wurde ein Schuss von Arnau Ortiz von der Grundlinie abgefälscht und ließ Tom Heaton keine Abwehrmöglichkeit.

Das frühe Tor erlaubte es «Atlético», das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Madrider verteidigten kompakt und suchten sofort nach Ballgewinnen den schnellen Konter.

«Manchester United» kreierte im ersten Durchgang zwar einige gute Möglichkeiten, fand aber kein Mittel gegen Jan Oblak. Der slowenische Torhüter entschärfte mehrere gefährliche Schüsse der gegnerischen Angreifer.

Mbeumo stellt per Elfmeter den Ausgleich her

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Mancunians den Druck. Vor allem die aktiven Aktionen von Shea Lacey bereiteten der Defensive von «Atlético» große Probleme.

In der 53. Minute wurde Lacey im Strafraum gefoult, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Bryan Mbeumo trat an und verwandelte souverän zum Ausgleich.

Nach diesem Treffer übernahm «Manchester United» völlig die Initiative. Das Team steigerte das Tempo über die Außenbahnen und nutzte die sich öffnenden Räume in der gegnerischen Abwehr aus.

Wie fiel der Siegtreffer?

In der 74. Minute erzielten die Mancunians das zweite Tor. Der eingewechselte Jack Fletcher trieb den Angriff über den Flügel voran und brachte den Ball gefährlich vor das Tor.

Mbeumo schätzte die Situation richtig ein und traf aus kurzer Distanz präzise zum 2:1.

Somit schnürte der kamerunische Angreifer in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack und avancierte zum Matchwinner. Zunächst verwandelte er einen Elfmeter und schloss später einen Teamangriff erfolgreich ab.

«Atlético» warf in der Schlussphase alles nach vorne. Obwohl Versuche von Morten Hjulmand und Rodrigo Mendoza gefährlich waren, gelang den Madridern kein zweiter Treffer mehr.

Große Chance für den Nachwuchs

Neben etablierten Leistungsträgern schickten beide Trainer auch Akademielinge und junge Talente auf den Rasen.

Auf Seiten von «Manchester United» wusste der 18-jährige Shea Lacey von Beginn an zu überzeugen. Er holte den Elfmeter heraus und war maßgeblich an Spielaufbau und Angriffen beteiligt.

Gegen Ende der Partie feierte zudem der erst 15-jährige JJ Gabriel seinen ersten inoffiziellen Einsatz für die Profimannschaft. Der Einsatz des jungen Stürmers zeigte, dass das Trainerteam seine Entwicklung genau im Blick hat.

Auch bei «Atlético» bekamen junge Akteure wie Ortiz, Castillo, Mendoza, Luca und Esteban Einsatzzeiten. Diego Simeone wechselte nach einer Stunde weite Teile der Mannschaft aus und testete taktische Varianten.

Was hat das Spiel über die Teams ausgesagt?

Das wichtigste positive Signal für «Manchester United» war die Fähigkeit, das Spiel nach einem Rückstand noch zu drehen.

Die Mancunians:

erhöhten im zweiten Durchgang den Druck;

profitierten vom Elan der jungen Spieler;

setzten Mbeumo im Sturmzentrum effektiv ein;

spielten auch nach dem Führungstreffer weiter nach vorne.

Gleichzeitig zeigte der defensive Patzer zu Beginn, dass vor dem Pflichtspielstart noch Baustellen zu beheben sind.

«Atlético» agierte im ersten Durchgang zwar geordnet, leistete sich nach der Pause jedoch zu viele Fehler unter dem gegnerischen Druck. Insbesondere der verursachte Elfmeter und der Ballverlust vor dem zweiten Gegentor wirkten sich direkt auf das Ergebnis aus. Dies ist das Fazit aus den Spielereignissen.

Spielausschnitt

Testspiel

«Manchester United» — «Atlético» — 2:1

1. August. Schweden, Stockholm. Strawberry Arena.

Tore: Mbeumo — 53. (Elfmeter), 74. Ortiz — 5.

«Manchester United»: Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Santos, Mount, Dorgu, Diallo, Lacey, Mbeumo.

«Atlético»: Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Martín, Vargas, Koke, Lookman, Castillo, Ortiz.

Dass das Spiel am 1. August in der Stockholmer Strawberry Arena stattfinden würde, war bereits im offiziellen Kalender von «Atlético» bestätigt worden.

Weiterer Härtetest gegen ein Manchester-Team wartet auf «Atlético»

Die nächste große Vorbereitungsprüfung für die Madrider ist für den 9. August angesetzt. «Atlético» trifft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul auf Manchester City.

Deshalb besitzt die Fehleranalyse nach dem Duell mit «Manchester United» für die Elf von Simeone besondere Relevanz.

Fazit

«Atlético» startete dank des frühen Ortiz-Tors erfolgreich in den Testkick in Schweden. Doch «Manchester United» krempelte die Partie nach der Pause komplett um.

Mbeumo glich zunächst per Strafstoß aus und besorgte kurz darauf das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg.

Für die Mancunians ist dieses Resultat ein wichtiger mentaler Schub vor der neuen Saison. «Atlético» hingegen muss die Gründe für den verspielten Vorsprung rasch aufarbeiten.

Glaubt ihr, dass Mbeumo in der neuen Saison Manchesters Topscorer werden kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!