Nur noch einen Monat bis zum Ende des Sommer-Transferfensters steht der FC Barcelona vor ernsthaften Herausforderungen beim Ausdünnen des Kaders. Die Katalanen haben mehrere Spieler, die in den kommenden Wochen einen neuen Verein finden müssen, und unter ihnen bleibt das Schicksal des talentierten schwedischen Flügelspielers Roony Bardghji am rätselhaftesten und umstrittensten. Laut Goal.com ist dies zu einem der größten Kopfzerbrechen für Vereinsführung und Trainerstab auf dem Transfermarkt geworden. berichtet .

Dem Sportportal zufolge zeigen zahlreiche europäische Klubs großes Interesse an den Diensten des Schweden, und es liegen viele Angebote auf dem Tisch. Bislang hat der katalanische Verein jedoch die Annahme keines dieser Angebote genehmigt. Infolgedessen ist der Abgang des Spielers ins Stocken geraten, und die Parteien haben Schwierigkeiten, eine Einigung zu erzielen.

Transferverhandlungen und die Pläne der Parteien

Die Vereinsführung beabsichtigt, die Angelegenheit zeitnah nach der Rückkehr der Mannschaft aus dem Trainingslager in England zu klären. Die Hauptaufgabe besteht darin, eine Einigung über die Transferdetails zwischen Barcelona und den Vertretern des Spielers zu erzielen. Die Katalanen haben den direkten Verkauf des Players priorisiert und fordern gleichzeitig die Einbindung einer Rückkaufklausel für die Zukunft.

Allerdings weichen die persönlichen Pläne des Spielers von denen des Vereins ab. Roony Bardghji zieht einen Leihwechsel einem festen Transfer vor. Er hofft, in der nächsten Saison zu seinem Team zurückzukehren. Zum Saisonende hatte die Vereinsführung dem Spieler offen mitgeteilt, dass seine Einsatzchancen im neuen Projekt begrenzt sein würden und er sich ein neues Ziel suchen könne.

Konkurrenzkampf im Kader und das Auftauchen der Marseille-Option

Die Neuverpflichtungen während des Sommer-Transferfensters haben Bardghjis mangelnde Perspektive im Kader erneut bestätigt. Zur Verstärkung der Flügel hat Barcelona drei Spieler verpflichtet — Anthony Gordon, Karim Adeyemi und Bisseck. Da es zudem schwierig ist, mit dem derzeit in herausragender Form befindlichen Lamine Yamal auf derselben Position zu konkurrieren, kam der schwedische Flügelspieler in der vergangenen Zeit kaum zum Einsatz.

Dennoch mangelt es nicht an Optionen für Roony Bardghji, seine Karriere fortzusetzen. In den letzten Tagen hat sich der französische Klub Olympique Marseille zu einem der Hauptanwärter im Rennen um die Unterschrift des Schweden entwickelt. Es wird erwartet, dass Barcelona in den kommenden Tagen eine endgültige Entscheidung über den Transfer des Spielers trifft.