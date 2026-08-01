Xiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den Markt

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Xiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den Markt

Laut ixbt.com hat Xiaomi eine neue Serie von zentralen Kanalklimaanlagen des Typs Mijia Giant Power Saving Pro auf den Markt gebracht, die auch unter extremen Wetterbedingungen stabil arbeiten können. Diese Geräte sind zum Heizen und Kühlen von Wohnungen, Privathäusern und Gewerbeobjekten konzipiert und zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Geräte der neuen Serie werden in Versionen mit 2,2 und 3 kW Leistung angeboten. Deren unverbindliche Preisempfehlung auf dem chinesischen Markt liegt bei 6599 bzw. 7599 Yuan (ca. 975 und 1125 USD). Unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen im Land sollen die Preise auf 5609,2 bzw. 6459,2 Yuan (830 und 955 USD) sinken.

Extreme Temperaturen und hohe Leistung

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen klimatischen Bedingungen. Herstellerangaben zufolge kann die Außeneinheit im Heizbetrieb bei starkem Frost bis zu -35 °C und im Kühlbetrieb selbst bei brütender Hitze bis zu +65 °C ununterbrochen arbeiten. Die Klimaanlagen sind für die Abdeckung von Flächen zwischen 30 und 40 Quadratmetern ausgelegt.

Zur Gewährleistung einer hohen Leistung haben Ingenieure einen dreireihigen Verdampfer und einen zweireihigen Kondensator mit vergrößerter Wärmeaustauschfläche verbaut. Zudem verwendet die Konstruktion einen Zweizylinder-Kompressor und vergrößerte Lüfterflügel mit einem Durchmesser von 556 mm, was einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Lasten garantiert.

Künstliche Intelligenz und smartes Ökosystem

Die Vertreter dieser Serie entsprechen der höchsten Energieverbrauchsklasse. Das intelligente Steuerungssystem von Xiaomi nutzt AI-Algorithmen, um die Betriebsbedingungen automatisch anzupassen und den Stromverbrauch zusätzlich um etwa 30 Prozent zu senken.

Zum Lieferumfang gehört auch ein smartes Panel zur Mikroklimasteuerung. Das System überwacht automatisch den Zustand der Geräte, erkennt rechtzeitig Verschmutzungen internster Teile, Kältemittelmangel sowie mögliche Fehlfunktionen und informiert den Besitzer über die Notwendigkeit einer Wartung.

Die neuen Produkte sind vollständig in das Xiaomi-Ökosystem integriert und unterstützen HyperOS Connect, die Mijia App sowie den XiaoAI Sprachassistenten. Nutzer können die Klimaanlage aus der Ferne steuern, in Smart-Home-Szenarien einbinden und Software-Updates over-the-air empfangen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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