Drei Rote Karten: Paxtakor verpasst die Tabellenführung

Der 15. Spieltag der Usbekischen Superliga begann mit einer spannenden und nervenaufreibenden Partie. Paxtakor konnte in Andijan den Widerstand der Gastgeber nicht brechen — das Duell in der Bobur Arena endete torlos.

In den Schlussminuten spitzte sich die Lage weiter zu, als der Schiedsrichter gleich drei Spieler vom Platz stellte. Durch das torlose Remis verpasste das Team von Kamoliddin Tojiyev die große Chance, an die Tabellenspitze zu klettern.

Ein torloses, aber hart umkämpftes Duell

Beide Mannschaften gingen in Andijan vorsichtig zu Werk und waren auf Ergebnisabsicherung bedacht. Während Paxtakor versuchte, über Ballbesitz und Offensivspiel Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben, setzten die Gastgeber auf disziplinierte Defensive und schnelle Gegenangriffe.

Dennoch gelang keiner Seite der entscheidende Treffer. Andijan hielt die Null, während der Hauptstadtklub die Heimreise mit nur einem Punkt im Gepäck antreten musste.

Auch im offiziellen Spielbericht der Usbekischen Profi-Fußballliga wird aufgeführt, dass die Begegnung 0:0 endete, in der Bobur Arena stattfand und von Schiedsrichter Ravshan Abduvohidov geleitet wurde.

Die Schlussphase kochte hoch

Die dramatischsten Szenen der Partie ereigneten sich in den letzten zehn Minuten.

In der 80. Minute sah Andijans Verteidiger Nemanja Čalasan die Rote Karte und musste das Feld verlassen. Damit war Paxtakor für den Rest des Spiels in Überzahl.

Doch die Gäste konnten diesen Vorteil nicht nutzen. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit kochten die Emotionen auf dem Platz endgültig über.

In der 90.+3. Minute:

Paxtakor-Verteidiger Muhammadrasul Abdumajidov;

Andijan-Stürmer Martin Boakye sahen die Rote Karte.

Somit endete das Spiel mit drei Platzverweisen, was die torlose Partie zu einem der meistdiskutierten Duelle des Spieltags machte.

Zwei verschenkte Punkte für Paxtakor

Die Schützlinge von Kamoliddin Tojiyev waren mit einem klaren Ziel nach Andijan gereist: gewinnen und die Tabellenspitze erobern.

Nach dem torlosen Remis steht Paxtakor nun bei 34 Punkten. Das Team blieb auf dem zweiten Platz und ließ die Chance liegen, am Tabellenführer Neftchi (35 Punkte) vorbeizuziehen.

Im heißen Meisterschaftskampf kann jeder in solchen Spielen liegen gelassene Punkt am Saisonende von entscheidender Bedeutung sein.

Das Hauptproblem für Paxtakor war dabei nicht das Ergebnis an sich, sondern die Unfähigkeit, nach dem Platzverweis des Gegners den Siegtreffer zu erzielen.

Andijan stoppt den starken Favoriten

Für die Gastgeber war dieses Unentschieden ein wichtiger Erfolg. Andijan verhinderte einen Torerfolg des Meisterschaftsaspiranten und sicherte sich einen wertvollen Punkt vor heimischem Publikum.

Nach dem Platzverweis für Nemanja Čalasan musste die Mannschaft in der Defensive noch mehr ackern. Dennoch hielten die Andijaner den Kasten bis zum Abpfiff sauber.

Mit nun 21 Punkten kletterte Andijan durch dieses Resultat auf den 7. Tabellenplatz. Für das Team bedeutet dies nicht nur einen Zähler, sondern auch einen enormen mentalen Schub für die kommenden Aufgaben.

Einwechslungen brachten nicht den erhofften Schwung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Trainerteam von Andijan einige Wechsel vor, um das Offensivspiel zu beleben.

Nach dem Pausentee kamen der routinierte Dragan Ćeran und Aleksandre Andronikashvili für Po‘latxo‘ja Xoldorxonov und Damir Temirov in die Partie. Später wurden auch Martin Boakye, Doniyor Abdumannopov und Hamidullo Karimov eingewechselt.

Bei Paxtakor betraten in der 60. Minute Doston Hamdamov und Flamarion anstelle von Oybek Bozorov und Stefan Chinedu das Feld. Gegen Ende erhielten zudem Rustam Turdimurodov und Ibrohim Ibragimov ihre Einsatzchancen.

Trotzdem änderten die Einwechslungen nichts am Spielverlauf. Beide Teams brachten zwar frische Kräfte, doch die Tore blieben wie vernagelt.

Spieldaten

Usbekische Superliga, 15. Spieltag

Andijan — Paxtakor — 0:0

1. August. Andijan. Bobur Arena.

Andijan: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov, Humoyunmirzo Iminov, Nemanja Čalasan, Aziz Turg‘unboyev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov, Mahmud Mahamadjonov.

Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.

Gelbe Karten: Odil Abdumajidov — 43, Aziz Turg‘unboyev — 44, Bekzod Sulaymonov — 86.

Rote Karten: Nemanja Čalasan — 80, Muhammadrasul Abdumajidov — 90+3, Martin Boakye — 90+3.

Der Druck im Meisterschaftskampf wächst

Das Remis in Andijan war ein ernster Warnschuss für Paxtakor. Das Team ist zwar weiter im Rennen, muss aber in solchen Partien an seiner Chancenverwertung arbeiten.

Neftchi verteidigte die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung. Nun gilt es nicht nur selbst zu siegen, sondern auch jeden Ausrutscher der Konkurrenz zu beobachten.

Andijan zeigte gegen den Favoriten eine disziplinierte Leistung. Nach einem Spiel mit drei Platzverweisen drohen beiden Teams jedoch personelle Ausfälle in den kommenden Begegnungen.

Fazit

Tore fielen in Andijan zwar keine, doch der intensive Kampf und drei Rote Karten machten das Aufeinandertreffen zu einem der dramatischsten Spiele des 15. Spieltags.

Paxtakor holte einen Punkt, verpasste aber die Tabellenspitze. Andijan stoppte den Titelaspiranten vor heimischer Kulisse und verbesserte seine Ausgangslage im Klassement.

Wie stark werden diese zwei verlorenen Punkte in Andijan den Meisterkampf von Paxtakor beeinflussen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!