Santiago Gimenez konnte in der Saison 2025/26 kein einziges Tor in der Serie A für Milan erzielen. Der legendäre mexikanische Stürmer Jared Borgetti erklärte in einem Interview mit GOAL die Gründe für die Misserfolge seines Landsmanns. Trotz der Schwierigkeiten auf Vereinsebene und Transfergerüchten strebt der 25-jährige Stürmer danach, bei der kommenden Weltmeisterschaft im eigenen Land zu glänzen. Dies berichtet Goal.com .

Gimenez wechselte im Februar 2025 nach einer produktiven Zeit bei Feyenoord ins San Siro. In den Niederlanden erzielte er 65 Tore in 105 Spielen und schaffte in jeder vollen Saison mehr als 20 Treffer. Obwohl viele europäische Spitzenklubs, darunter Teams aus der Premier League, Interesse zeigten, entschied er sich für Milan, den Verein, den er seit seiner Kindheit unterstützte.

Obwohl er nach seiner Ankunft in Italien seine ersten sechs Tore erzielte, konnte sich Gimenez nicht vollständig an das neue Umfeld anpassen. Experten führten dies zunächst auf den Eingewöhnungsprozess zurück, doch Verletzungen verschärften die Situation. Der kraftvolle Stürmer verpasste aufgrund von Verletzungen fünf Monate seiner ersten vollen Saison in Italien. Infolgedessen blieb er in der abgelaufenen Spielzeit auf ein einziges Tor in der Coppa Italia beschränkt.

Derzeit durchläuft Milan große Veränderungen: Cheftrainer Massimiliano Allegri geht und die Zukunft einiger Leistungsträger ist ungewiss. Jared Borgetti sagt über Gimenez' Situation: „Leider war das Jahr in Italien für Santiago nicht erfolgreich, aber das ist nicht allein seine Schuld. Die Verletzung hinderte ihn daran, Konstanz zu finden und um einen Stammplatz zu kämpfen.“

Laut Borgetti hat auch die allgemeine Leistung der Mannschaft dem Stürmer nicht geholfen. „Milan hat in dieser Saison nicht gut gespielt, und wenn das Team schlecht spielt, ist es für jeden Spieler schwierig, herauszustechen. Gimenez ist ein Stürmer, der vom Mannschaftsspiel abhängig ist. Sein Formtief hängt sowohl von ihm selbst als auch vom allgemeinen Zustand des Teams ab“, fügte der legendäre Fußballer hinzu.