Akliouche, im Visier von PSG und Liverpool, bestätigt Sommer-Abgang

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Akliouche, im Visier von PSG und Liverpool, bestätigt Sommer-Abgang

Der junge Star des AS Monaco, Maghnes Akliouche, hat offiziell seine Bereitschaft für einen Wechsel zu einem Spitzenklub im aktuellen Sommertransferfenster bekannt gegeben. Der 24-jährige Spielmacher erregte nach einer herausragenden Saison in der Ligue 1 die Aufmerksamkeit der europäischen Giganten PSG und Liverpool. Der Spieler beendete die Spekulationen um seine Zukunft und gab zu, dass ein Transfer der nächste logische Schritt in seiner Karriere sei. Dies berichtet Goal.com .

Der kreative Mittelfeldspieler absolvierte in der Saison 2025-26 31 Spiele für Monaco, erzielte 6 Tore und entwickelte sich zu einem der gefragtesten Talente des französischen Fußballs. In einem Interview mit Nice-Matin äußerte sich Akliouche zu seiner Situation vor der Reise in die USA zur Weltmeisterschaft 2026. "Ist der nächste Schritt ein Sommertransfer? Ja, aber im Moment liegt mein Fokus auf der Weltmeisterschaft", sagte er.

Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit eines Abgangs hat sich Akliouche dazu entschlossen, seine berufliche Aufmerksamkeit auf seine Aufgaben in der Nationalmannschaft zu richten. Er weiß, dass er eine wichtige Rolle für die französische Nationalmannschaft beim Turnier in Übersee spielen könnte und dass seine Leistungen auf der Weltbühne seinen Marktwert und seinen neuen Verein bestimmen werden. Der Spieler fügte hinzu, dass er seinem Verein gegenüber nicht respektlos sein wolle, indem er über das Transferfenster spricht.

PSG bewundert den Flügelspieler schon lange und sieht ihn als wichtigen Teil ihres Projekts, die besten französischen Talente zu versammeln. Sie sind jedoch nicht allein im Rennen: Die Vertreter der Premier League, Liverpool und Manchester City, beobachten die Situation ebenfalls genau. Berichten zufolge fordert Monaco eine Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro für seinen Star.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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