Sam Altman wirbt für den Einsatz von ChatGPT in der Erziehung

Die rasanten Fortschritte der KI-Technologien und ihre Integration in den Alltag rufen in der Gesellschaft gemischte Reaktionen hervor. Laut ixbt.com schlug OpenAI-Chef Sam Altman vor, dass Eltern die Funktionen von ChatGPT zur Kindererziehung und Bewältigung täglicher Aufgaben nutzen sollten, was heftige Kritik von Internetnutzern auslöste. Diese Initiative entfachte wichtige Diskussionen über die Grenze zwischen modernen Technologien und menschlichen Beziehungen, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Sam Altman schrieb auf seiner Social-Media-Seite, dass sich mit Hilfe des neuen Unternehmensprodukts ChatGPT Work ein Familienkalender synchronisieren und die Interessen von Kindern erklären lassen. Seiner Meinung nach können Eltern auf dem Schulweg täglich einen speziellen Podcast über das Fußballspiel des einen Kindes, den bevorstehenden Geburtstag eines anderen oder andere Neuigkeiten erstellen lassen. Diese Idee wurde von vielen kühl aufgenommen.

Scharfe Reaktion in sozialen Netzwerken

Alex Hirsch, der Schöpfer der Zeichentrickserie Gravity Falls, reagierte auf einzigartige und scharfe Weise auf Altmans Idee. In seinem Beitrag warf er die Frage auf: „Warum sprecht ihr nicht einfach mit euren Kindern?“ Diese Reaktion verbreitete sich weitaus stärker als Altmans Originalbeitrag, sammelte in kurzer Zeit über hunderttausend „Likes“ und sorgte für rege Diskussionen.

Tatsächlich ist dies nicht der erste Fall, in dem Führungskräfte großer Technologieunternehmen versuchen, menschliche Erfahrungen durch KI zu ersetzen. Letztes Jahr erklärte auch Microsoft-Chef Satya Nadella, er nutze nun einen KI-Chatbot, statt auf dem morgendlichen Arbeitsweg seine Lieblingspodcasts zu hören. Dieser Trend zeigt, dass Führungskräfte der Tech-Welt bestrebt sind, selbst einfache menschliche Alltagsinteraktionen über digitale Werkzeuge abzuwickeln.

OpenAIs Vorstoß in das Familiensegment

Sam Altman hatte zuvor nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er bei der Kindererziehung auf KI-Unterstützung setzt. Insbesondere betonte er bei einem Auftritt in der „The Tonight Show with Jimmy Fallon“, dass er sich den Prozess der Babypflege ohne ChatGPT nicht vorstellen könne, räumte jedoch ein, dass die Menschen dies früher auch erfolgreich gemeistert hatten.

Es ist offensichtlich, dass die Gewinnung von Eltern für seine Plattform zu einer Priorität für OpenAI geworden ist. Das Unternehmen hat kürzlich eine Stelle für einen Product Manager ausgeschrieben, der Erfahrung in der Schaffung sicherer Verbrauchererlebnisse für Eltern und Familien mitbringt. Trotz der Einführung neuer Sicherheitsfunktionen für Familien sieht sich ChatGPT jedoch auch mit mehreren Klagen von Eltern konfrontiert, die dem Chatbot negative Auswirkungen auf die psychische Verfassung von Angehörigen und tragische Folgen vorwerfen.