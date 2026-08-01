Real Madrid erstellt speziellen Trainingsplan für Antonio Rüdiger

Real Madrid hat den Monat August mit einem klaren Ziel begonnen: Die körperliche Verfassung vor dem Start von La Liga auf das absolute Maximum zu bringen. Laut Informationen von Defensa Central studiert der Cheftrainer jedes kleine Detail sorgfältig, da die Vorsaisonspiele und die Kadersuche für das Team von größter Bedeutung sind. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der vor dem Freundschaftsspiel gegen die Fiorentina in Österreich bekanntgegebene Kader sorgte unter den Fans für lebhafte Diskussionen. Der Grund dafür war, dass der Trainer keinen einzigen Innenverteidiger der ersten Mannschaft mit auf die Reise nahm. Während Dean Huijsen leichte Beschwerden verspürt, wurde Antonio Rüdiger als Vorsichtsmaßnahme in Madrid zurückgelassen.

Strategie zum Schutz des Verteidigers

Obwohl Antonio Rüdiger am selben Tag wie die Mannschaft ins Training zurückkehrte, reiste er nicht mit. Unter Berücksichtigung der früheren Knieprobleme des erfahrenen deutschen Abwehrspielers beschlossen die Vereinsführung und das Trainerteam, seine Belastung so weit wie möglich zu reduzieren. Der Spieler selbst einigte sich diesbezüglich mit dem Trainer, kein Risiko einzugehen.

Dem Plan zufolge wird Rüdiger in dieser Saison keine 60 Spiele bestreiten. Vor allem die Verpflichtung von Ibrahima Konaté wird dazu beitragen, die Rotation in der Defensive zu verbessern. Die Trainer wollen ihn nur in den wichtigsten und entscheidenden Partien einsetzen und ihm die nötigen Einsatzminuten geben.

Transfermarkt und Personalfragen

Dieser vorsichtige Ansatz erklärt, warum die Trainer von der Vereinsführung die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers fordern. Derzeit hängt die Situation auch davon ab, wie sich Raúl Asencio von seiner Verletzung erholt. Es ist sicher, dass er vor September nicht auf den Platz zurückkehren wird.

Der Abgang von David Alaba macht Antonio Rüdiger zum erfahrensten Verteidiger im Kader von Real Madrid. Das Trainerteam sieht in ihm einen Führungsspieler auf und neben dem Platz. Daher wird der Spieler in den kommenden Monaten besonders geschützt, um sicherzustellen, dass er die entscheidende Phase der Saison in Bestform erreicht.