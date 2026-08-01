Real Madrid ist in die entscheidende Phase der Verhandlungen zur Verpflichtung von RB-Leipzig-Flügelspieler Yan Diomande eingetreten. Laut Goal.com beläuft sich der Transferwert des 19-jährigen ivorischen Fußballers auf 120 Millionen Euro, womit dies voraussichtlich der größte Verkauf in der Geschichte des deutschen Klubs wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Inmitten der Transfergerüchte wurde die Aufmerksamkeit noch größer, da der talentierte Fußballer nicht im Kader von RB Leipzig stand, der ins Sommer-Trainingslager nach Österreich reiste. Nachdem Paris Saint-Germain aus dem Rennen ausgestiegen war, wurde der königliche Klub zum klaren Favoriten in diesem Transferrennen.

Transferdetails und Finanzkennzahlen

Die Führung von Real Madrid hat ein verbessertes Angebot vorgelegt, das eine garantierte Zahlung von 100 millionen Euro beinhaltet. Diese massive Investition wird als wichtiger Teil der Transferpolitik des Klubs in der neuen Ära bewertet.

Der Cheftrainer des deutschen Klubs, Martin Demichelis, betonte in einem Interview mit Sky Germany, dass die Abwesenheit des Spielers im Trainingslager nicht mit Transferverhandlungen, sondern mit seiner Gesundheit zusammenhängen würde. Experten bewerten diese Aussage jedoch lediglich als Versuch, die Situation zu entschärfen.

Erfolge auf dem Platz und Zukunftsaussichten

In der vergangenen Saison bestritt Yan Diomande 33 Spiele in der Bundesliga, erzielte 12 Tore und gab 9 Vorlagen. Diese Ergebnisse halfen RB Leipzig maßgeblich dabei, den dritten Platz in der Meisterschaft zu sichern und einen Champions-League-Platz zu erringen.

Der junge Fußballer, der sich auch in der ivorischen Nationalmannschaft bewiesen und an der Gruppenphase der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, stellte seine physische und technische Reife unter Beweis. Sollte der Transfer zustandekommen, stellt Diomande auch einen historischen Finanzrekord für den Klub auf.