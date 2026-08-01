Berühmter Übertakter installiert meterlanges Rohr auf PC-Kühlsystem

Roman Hartung (der8auer), ein bekannter Übertakter und YouTuber, der für ungewöhnliche Experimente in der Welt der Computertechnologie bekannt ist, hat ein weiteres faszinierendes Experiment durchgeführt. Laut ixbt.com ersetzte er Standardlüfter in einem PC-Kühlsystem durch ein spezielles, einen Meter hohes Rohr und erzielte unerwartet eine sehr hohe Effizienz, berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses ungewöhnliche Experiment wurde an einem Computer durchgeführt, der auf Basis eines modernen AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessors und einer Wasserkühlung (AIO) aufgebaut war. Während des Experiments arbeitete die Wasserpumpe im gewohnten Modus weiter, aber alle am Radiator montierten Lüfter wurden komplett demontiert.

Natürliche Konvektion und der Kamineffekt

Anstelle von Lüftern wurde auf der Oberseite des Radiators ein spezielles, im 3D-Drucker hergestelltes modulares vertikales Rohr installiert. Diese technische Lösung basiert auf dem physikalischen Effekt des sogenannten „Kamineffekts“, wonach sich erwärmte Luft im oberen Kanal verringert und auf natürliche Weise nach oben steigt.

Infolgedessen entsteht an der Basis des Rohrleitungsquerschnitts eine Unterdruckzone, die ohne erzwungene Belüftung kalte Luft durch den Radiator saugt. Erste Tests zeigten, dass ein nur 10 Zentimeter hohes Rohr fast kein Ergebnis brachte – die Temperatur sank lediglich um 0,5 Grad.

Überraschende Ergebnisse des meterlangen Rohrs

Als die Rohrhöhe jedoch auf 30 Zentimeter erhöht wurde, kühlte die Kühlflüssigkeit um etwa 5 Grad ab. Das beeindruckendste und unerwartetste Ergebnis wurde beim Testen einer Konstruktion mit einer Gesamthöhe von 110 Zentimetern verzeichnet.

Mit diesem riesigen Rohr sank die Temperatur der Kühlflüssigkeit auf 50 Grad, und die Temperatur des unter Volllast arbeitenden Prozessors fiel von anfangs 90 Grad auf 71 Grad. Diese Leistung zeigte eine Effizienz, die mit herkömmlichen Lüftersystemen konkurrieren kann.

Um sicherzustellen, dass das System tatsächlich über natürliche Konvektion läuft, verwendete der8auer einen speziellen Nebelgenerator. Das Experiment zeigte deutlich, dass der Luftstrom ohne erzwungene Mechanismen aktiv durch den Radiator gezogen wird und am Rohr entlang nach oben strömt. Dies bewies, dass ein richtig organisierter Luftstrom herkömmliche Lüfter erfolgreich ersetzen kann.