Speicherchip-Mangel wird laut Samsung bis 2028 anhalten

Der Mangel an Speicherchips auf dem Weltmarkt könnte länger als erwartet anhalten und seine Auswirkungen mindestens bis 2028 beibehalten. Basierend auf den jüngsten Finanzberichten und Analysedaten von Samsung wirkt sich dieses globale Problem nicht nur gravierend auf den Halbleitermarkt aus, sondern auch auf den gesamten Bereich der Unterhaltungselektronik und PCs. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut offiziellen Angaben von Samsung ist der Hauptgrund für die Verschärfung der Lage die endlose und ständig wachsende Nachfrage großer Unternehmen, die AI-Systeme entwickeln. Hochleistungsfähige AI-Server und Rechenzentren erfordern immense Mengen an DRAM und anderen Speichertypen. Infolgedessen werden die vorhandenen Produktionskapazitäten gezielt in diesen Bereich gelenkt.

Langfristige Verträge und Marktveränderungen

Vor dem Hintergrund der hohen Marktnachfrage sichern sich große AI-Akteure im Voraus künftige Liefervolumina und schließen mehrjährige Verträge mit Samsung ab. Zwar ermöglicht dieser Ansatz dem Unternehmen, die Produktionsausweitung zu planen, doch birgt er weiterhin das Risiko drastischer Preisschwankungen für den traditionellen Markt. Samsung schließt nicht aus, dass sich die Situation im Jahr 2027 weiter verkomplizieren könnte.

Dieser Trend hat für Samsung doppelte Ergebnisse zur Folge. Einerseits verzeichnete die entsprechende Abteilung des Unternehmens dank steigender Preise auf dem Halbleitermarkt Rekordgewinne. Andererseits wirkten sich die verteuerten Komponenten negativ auf die Rentabilität der Smartphone-, Tablet- und Fernsehgerätesparten aus.

Auswirkungen auf Verbraucher und den Technologiemarkt

Die negativen Folgen des Speicherknappheit haben auch normale Käufer erreicht. Samsung war gezwungen, die Preise für einige Modelle von Galaxy-Smartphones und -Tablets zu erhöhen, um die zusätzlichen Kosten teilweise zu decken. Das Unternehmen räumt jedoch selbst ein, dass steigende Gerätepreise letztendlich zu einem Nachfragerückgang führen.

Das Problem beschränkt sich nicht nur auf mobile Geräte. Analysten zufolge wirkt sich der Speichermangel wie eine Kettenreaktion auf andere führende Technologiegiganten aus. Insbesondere die Preiserhöhung von NVIDIA bei Grafikkarten um 10 bis 30 Prozent wird unweigerlich die Endkosten von Gaming-PCs und Laptops beeinflussen.

Unter den aktuellen Bedingungen sind Unterhaltungselektronik-Hersteller gezwungen, miteinander um die begrenzten Restressourcen zu konkurrieren, die für AI-Server reserviert sind. Experten prognostizieren, dass in den kommenden Jahren kaum mit einer Stabilisierung des Speicherchipmarktes zu rechnen ist und die Preise hoch bleiben werden.