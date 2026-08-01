Chelsea verpflichtet 35-jährigen Stürmer Danny Welbeck

Im englischen Fussball hat ein unerwarteter und sensationeller Transfer stattgefunden. Wie Goal.com berichtet, hat der Londoner Club Chelsea den erfahrenen Stürmer Danny Welbeck von Brighton & Hove Albion unter Vertrag genommen. Der 35-jährige ehemalige englische Nationalspieler hat an der Stamford Bridge einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben; dieser Schritt soll dem Kader unter der Leitung von Xabi Alonso viel Erfahrung bringen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Dieser überraschende Transfer hat in der Fussballwelt grosses Interesse geweckt. Der Stürmer, der von der Südküste nach West-London gewechselt ist, hat im Laufe seiner Karriere erfolgreich für mehrere Giganten der englischen Premier League gespielt. In einem Interview mit der offiziellen Website von Chelsea teilte der erfahrene Angreifer seine Eindrücke.

Meisterschaftserfahrung und eine reiche Karriere

Danny Welbecks Profikarriere war schrittweise von grossen Siegen und druckvollen Spielen geprägt. Er begann seine Laufbahn bei Manchester United und wurde unter dem legendären Sir Alex Ferguson zu einem Schlüsselspieler. Während seiner Jahre im Old Trafford gewann er den Premier-League-Titel, zweimal den Ligapokal, den Community Shield sowie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2008.

Nach seiner erfolgreichen Zeit in Manchester wechselte Welbeck 2014 zum FC Arsenal und spielte dort fünf Saisons lang. In dieser Zeit erzielte er 32 Tore für die Gunners und gewann den FA Cup sowie einen weiteren Community Shield. Seine jüngsten Stationen bei Watford und Brighton zeigten, dass er nach wie vor auf höchstem Niveau spielen kann.

Eine neue Ära unter Xabi Alonso

Obwohl viele dem Transfer eines 35-jährigen Spielers skeptisch gegenüberstehen mögen, zeigen Welbecks jüngste Statistiken, dass er noch immer viel zu bieten hat. In seinen letzten beiden Spielzeiten in Brighton erzielte er 26 Tore in der Premier League. Diese Bilanz zeugt von einer Konstanz, die viele junge Stürmer nicht erreichen.

Nach der Unterschrift sprach der Spieler über seinen Ehrgeiz für dieses neue Kapitel. In mir brennt noch immer Feuer, sagte er und betonte seine Bereitschaft, alles für die Fans und den Verein zu geben. Welbecks Ankunft fällt in eine Übergangsphase am Trainingsgelände in Cobham. Xabi Alonso hat die Aufgabe, die Blues nach enttäuschenden Ergebnissen in der Vorsaison zu neuen Höhen zu führen. Die Ankunft eines Angreifers mit über vierzig Premier-League-Spielen und Champions-League-Erfahrung soll sich positiv auf das Team auswirken.