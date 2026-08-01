Nach 33 Jahren als Hirte und Vorwurf des Diebstahls von 100 Pferden: Senior bricht nach Freispruch vor Gericht in Tränen aus

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Nach 33 Jahren als Hirte und Vorwurf des Diebstahls von 100 Pferden: Senior bricht nach Freispruch vor Gericht in Tränen aus

In der Region Aktobe wurde der 60-jährige Rahat Sarsenov, dem der Diebstahl von 100 Pferden vorgeworfen worden war, durch eine Entscheidung des Berufungsgerichts freigelassen. Das Gericht hob das vorherige siebenjährige Hafturteil sowie die Forderung über 30 Millionen Tenge Schadensersatz auf.

Das Verfahren gegen Sarsenov wurde nach einer Beschwerde des Farmbesitzers eingeleitet. Das erste Gericht hatte ihn für das Verschwinden von hundert Pferden verantwortlich gemacht. Bei der Neuverhandlung des Falles stellte sich jedoch heraus, dass tatsächlich nur ein einziges Pferd von der Farm verschwunden war.

Rahat Sarsenov arbeitete seit 1994 als Hirte auf diesem Hof. Nach Angaben seiner Angehörigen geriet der Mann nach einem Schlaganfall in einen schwereren Gesundheitszustand; seine Gliedmaßen bewegen sich nicht und er hat Sprechschwierigkeiten.

Laut seiner Schwester Oltinay Sarsenova unterschrieb ihr Bruder bestimmte Dokumente aufgrund seiner Krankheit und Angst, ohne zu verstehen, was darin stand. Die Familie erfuhr erst später, dass ihr eigenes Haus als Pfand eingesetzt worden war.

Während der Gerichtsverhandlung konnte Sarsenov seine Emotionen nicht verbergen. Seine Ehefrau betonte, dass ihr Mann zu Unrecht beschuldigt worden war.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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