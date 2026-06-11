José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück: Michael Owen über die überraschende Ernennung

José Mourinho kehrt an die Spitze von Real Madrid zurück, doch kann der „Special One“ noch immer den Erfolg garantieren? Der ehemalige Stürmer der „Königlichen“, Michael Owen, äußerte sich in einem exklusiven Interview mit GOAL zu dieser überraschenden Ernennung im Santiago Bernabéu und spekulierte darüber, ob der portugiesische Trainer bei dem anspruchsvollsten Verein der Welt eine Saison überstehen kann. Goal.com berichtet.

Mourinho betreute Madrid zwischen 2010 und 2013 in 178 Spielen und gewann den La-Liga-Titel sowie die Copa del Rey. Damals kämpfte er gegen den Star-Ensemble des FC Barcelona unter Pep Guardiola und Rivalen wie Lionel Messi. Danach gewann er die Premier League mit Chelsea und die Europa League mit Manchester United, aber der letzte große Titel des 63-jährigen Trainers war die Conference League 2022 mit der Roma.

Michael Owen verbarg seine Überraschung über die Ernennung nicht: „Das war eine unerwartete Entscheidung für mich. Er hat bei seinen letzten Stationen keine großartigen Ergebnisse erzielt. Barcelona ist derzeit in einer sehr guten Form, daher wird Mourinhos Aufgabe nicht einfach. Real Madrid hat Geld, ein großartiges Stadion und einen starken Kader, aber ich bin überrascht, warum der Verein ausgerechnet ihm das Vertrauen geschenkt hat“, sagte der ehemalige Spieler.

Da Real Madrid in den letzten zwei Spielzeiten ohne große Titel geblieben ist, hat Florentino Pérez beschlossen, erneut ein Risiko einzugehen. Doch nach Owens Meinung garantiert Mourinhos Ankunft nicht die gleichen Siege wie früher. „Vor 15 Jahren konnte man sagen, dass seine Verpflichtung eine Erfolgsgarantie war. Jetzt ist es nicht sicher, ob sich der Gewinn lohnt, wenn man die Schwierigkeiten seines Charakters in Kauf nimmt. Wenn der Sieg garantiert wäre, würde ich die Entscheidung verstehen, aber eine solche Garantie gibt es jetzt nicht“, fügte er hinzu.