Real Madrid beschließt, Camavinga und Valverde auf die Transferliste zu setzen

Nach Abschluss der europäischen Fußballsaison und kurz vor der offiziellen Öffnung des Sommertransfermarktes gibt es sensationelle Nachrichten aus dem Lager von Real Madrid. Nach den Diskussionen um die mögliche Rückkehr von José Mourinho und den Transfer von Julián Álvarez scheint die Führung der „Königlichen“ eine radikale Kaderreinigung beschlossen zu haben. Die renommierte französische Foot Mercato berichtet, dass der Madrider Gigant ernsthaft in Erwägung zieht, zwei seiner talentierten Mittelfeldstützen, Eduardo Camavinga und Federico Valverde, zu verkaufen.

Der bekannte spanische Insider und Journalist Miguel Serrano betont, dass die Vereinsführung bereits die Ablösesummen für beide Spieler festgelegt und sie für den Verkauf vorbereitet hat.

Interessenten aus der Premier League für Camavinga erwartet

Für den französischen Nationalspieler Eduardo Camavinga streben die Madrilenen eine Einnahme von etwa 50 Millionen Euro an. Der talentierte Mittelfeldspieler, der heute 23 Jahre alt ist, wechselte 2021 für 30 Millionen Euro vom französischen Klub Rennes nach Madrid. Obwohl er einen langfristigen Vertrag bei den „Königlichen“ bis 2029 hat, ist die Führung bereit, ihn ziehen zu lassen. Real Madrid hofft auf lukrative Angebote von finanzstarken Klubs aus der englischen Premier League.

Dieser Transfer dürfte jedoch nicht einfach werden. Laut führenden spanischen Medien ist Camavinga in Madrid und bei der Mannschaft sehr glücklich und möchte Real keinesfalls verlassen. Diese feste Haltung des Spielers könnte den Transferprozess erheblich erschweren.

Valverdes Preis liegt bei 100 Millionen Euro und ein Konflikt in der Kabine

Der zweite große Transfer betrifft den uruguayischen Mittelfeldmotor Federico Valverde. Der Klub fordert für einen seiner Leistungsträger mindestens 100 Millionen Euro Zuverlässige Quellen enthüllen, dass der Abgang des Stars nicht nur sportliche Gründe hat. Es gibt ernsthafte interne Probleme in der Kabine von Real Madrid. Insbesondere soll ein heftiger Konflikt zwischen Federico Valverde und seinem französischen Teamkollegen Aurélien Tchouaméni ausgebrochen sein, was die Entscheidung der Vereinsführung maßgeblich beeinflusst hat.

Insider gehen davon aus, dass im Santiago Bernabéu in diesem Sommer eine echte Revolution und ein radikaler Umbruch stattfinden wird. Spanische Medien berichten, dass in den kommenden Tagen mehrere Weltklasse-Spieler zum Team stoßen werden und sich nach einer enttäuschenden Saison viele Spieler vom Klub verabschieden werden.

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