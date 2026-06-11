Lewis erinnert sich scherzhaft an seine Zeit hinter Gittern vor Open-Air-Kampf

Derrick Lewis, der legendäre amerikanische Schwergewichtler, bekannt für seine humorvollen Sprüche und verheerenden Knockouts in der Welt der Mixed Martial Arts (MMA), steht wieder im Rampenlicht. Während die Sportwelt gespannt auf die Hauptkämpfe mit Ilia Topuria, Justin Gaethje und Alex Pereira beim Super-Event „UFC Freedom 250“ wartet, hat „The Black Beast“ die Fans erneut mit seinem Auftritt begeistert. Bei der offiziellen Pressekonferenz vor seinem einzigartigen Open-Air-Kampf beantwortete der erfahrene Kämpfer die Fragen der Journalisten mit seiner typischen Mischung aus Sarkasmus und Humor.

Während des Treffens mit der Presse merkte Derrick Lewis ironisch an, dass er bereits „große Erfahrung“ mit Kämpfen im Freien und in Stadien habe, und erinnerte an eine unangenehme, aber lustige Erinnerung aus seiner Vergangenheit:

„Um ehrlich zu sein, das letzte Mal, als ich auf der Straße, also unter freiem Himmel, gekämpft habe, endete es nicht gut – ich landete für dreieinhalb Jahre hinter Gittern (lacht). Ich kann also sagen, dass ich genug ‚Erfahrung‘ darin habe, Rechnungen mit Gegnern unter freiem Himmel zu begleichen.“ „Außerdem lebe ich jetzt in Texas. Das Klima dort ist einzigartig – den ganzen Tag fliegen Mücken herum und verschiedene Insekten greifen ununterbrochen an. Kurz gesagt, sie nerven mich den ganzen Tag und lassen mich nicht in Ruhe. Ich habe mich jedoch bereits an solch unangenehme Bedingungen, die Hitze und Insektenangriffe gewöhnt und angepasst. Das Open-Air-Oktagon macht mir überhaupt keine Angst“, scherzte der berühmte Schwergewichtler und sorgte für Lacher im Publikum.

Es sei daran erinnert, dass der 41-jährige Derrick Lewis, der im Laufe seiner Karriere viele Rekorde gebrochen hat (29 Siege, 13 Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 No-Contest), am 15. Juni das Oktagon betreten wird. Beim Turnier „UFC Freedom 250“ trifft er auf seinen jungen und gefährlichen Landsmann Josh Hockett (9-0), der noch ungeschlagen ist. Dieser Schwergewichtskampf, bei dem Erfahrung auf jugendliche Intensität trifft, wird zweifellos einer der Höhepunkte des Turniers sein.

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