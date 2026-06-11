Der Sieger der WM 2026 erhält das höchste Preisgeld der Geschichte

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Der Sieger der WM 2026 erhält das höchste Preisgeld der Geschichte

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf nordamerikanischem Boden ausgetragen wird, ist nicht nur wegen ihrer intensiven Spiele und des erweiterten Formats eine echte Revolution, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Die FIFA hat beispiellose Preisgelder für die teilnehmenden Nationalmannschaften bereitgestellt. Aktuellen Finanzdaten zufolge wird das Team, das den aktuellen World Cup gewinnt, mit der höchsten Rekordsumme in der Geschichte des Fußballs belohnt.

Laut Projektplan erhält die siegreiche Mannschaft allein für den Sieg und die Goldmedaillen im Finale einen 25 Millionen Dollar Netto-Bonus. Unter Einbeziehung der in der Gruppenphase und den folgenden Runden gesammelten Gelder wird der neue Weltmeister seine Kasse um insgesamt 50 Millionen Dollaraufstocken. Dieser Wert liegt genau 8 Millionen Dollar über dem der WM 2022 in Katar (damals erhielt Argentinien 42 Millionen). Wenn wir weiter zurückblicken, sehen wir, dass die französische Nationalmannschaft, die 2018 in Russland gewann, 38 Millionen Dollar erhielt.

Beispielloses Gesamtbudget

Das finanzielle Ausmaß dieses Turniers ist wirklich erstaunlich. Der gesamte Preistopf der WM 2026 liegt bei einem Rekordwert von 655 Millionen DollarDas sind genau 225 Millionen Dollarmehr als das Budget, das vor vier Jahren im Nahen Osten zu sehen war. Das Erfreulichste ist, dass auch Teams, die nicht weit kommen oder das Finale nicht erreichen, ein gutes Einkommen erzielen können, um den Fußball in ihren Ländern zu entwickeln.

Die vollständige Verteilung der von der FIFA festgelegten Preisgelder basierend auf der erreichten Phase sieht wie folgt aus:

Turnierphase und Platzierung

Preisgeld (in Millionen Dollar)

Teams, die in der Gruppenphase ausscheiden

9 Millionen $

Runde der letzten 32 (Play-off-Debütanten)

11 Millionen $

Teilnehmer des Achtelfinales

15 Millionen $

Viertelfinale (Top Acht)

19 Millionen $

Vierter Platz

27 Millionen $

Dritter Platz (Bronzemedaille)

29 Millionen $

Zweiter Platz (Silbermedaille)

33 Millionen $

Wie Sie sehen, haben selbst Mannschaften, die die Gruppenphase nicht überstehen, eine garantierte Einnahme von 9 Millionen Dollar. Dies wird zweifellos den Kampf und die Spannung auf dem Platz bei jedem Spiel und in jeder Phase auf den Höhepunkt treiben. Lassen Sie uns gemeinsam verfolgen, wer die Haupttrophäe und die Rekordmillionen gewinnt.

Verfolgen Sie die neuesten Ergebnisse der WM in Nordamerika, die Einnahmen der Nationalmannschaften und die exklusivsten, schnellsten und spannendsten Nachrichten aus der Welt des Fußballs mit uns auf Zamin!

FIFAKatarArgentinienFrankreichRussland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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