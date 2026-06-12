Alvaro Morata über Cristiano Ronaldo: Er ist der Beste der Geschichte

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Alvaro Morata über Cristiano Ronaldo: Er ist der Beste der Geschichte

Der Mailänder Stürmer Alvaro Morata äußerte sich warmherzig über seinen ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo, mit dem er bei Real Madrid und Juventus spielte. Der spanische Angreifer sprach über die Großzügigkeit des portugiesischen Stars abseits des Platzes und seine Unterstützung für junge Spieler. Dies berichtet Goal.com .

Als Gast im Podcast El Camino de Mario erinnerte sich Morata an seine Anfangsjahre bei Real Madrid und erzählte, dass Cristiano Ronaldo jungen Spielern ständig Geschenke machte. Ihm zufolge schenkte Ronaldo den Nachwuchsspielern während der Saisonvorbereitung iPads, Mobiltelefone und Parfüms. Morata bezeichnete diese Gesten als "unglaublich" und betonte, dass der Starspieler ihm immer besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Morata lobte nicht nur Ronaldos Großzügigkeit, sondern auch seine Professionalität. Er sagte, dass Cristiano Ronaldo in jeder Situation, selbst nach späten Rückreisen von langen Auswärtsfahrten, sein strenges Trainingsprogramm nie unterbrach. Genau wegen dieser Arbeitsmoral hält Morata ihn für den größten Spieler der Fußballgeschichte.

Der Stürmer ging auch auf die hohen Anforderungen ein, die Ronaldo während der intensiven Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona an seine Teamkollegen stellte. "In den ersten Jahren war ich sehr jung und nicht an die Anforderungen auf seinem Niveau gewöhnt. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er so anspruchsvoll war", fügte Alvaro Morata hinzu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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