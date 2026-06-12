Josko Gvardiol stoppt Vertragsgespräche mit City wegen Real-Interesse

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Josko Gvardiol stoppt Vertragsgespräche mit City wegen Real-Interesse

Die sommerlichen Transferwinde wehen immer stärker über Europas Fußballplätze. Die nächste sensationelle und intrigante Saga spielt sich zwischen englischen und spanischen Giganten ab. Nach den intensiven Kämpfen im April und Mai liegt der Fokus nun auf der Verstärkung der Kader. Derzeit hat der Verteidiger von Manchester City und der kroatischen Nationalmannschaft, Josko Gvardiol, die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Verein vorübergehend auf Eis gelegt. Die angesehene spanische AS berichtet, dass die plötzliche Entscheidung des kroatischen Stars durch das ernsthafte Interesse von Real Madrid verursacht wurde.

Der neue Cheftrainer der Madrilenen, der legendäre José Mourinho, sieht in dem talentierten 24-jährigen Verteidiger den idealen und wichtigsten Kandidaten, um die Defensive der 'Königlichen' zu stärken.

Vielseitigkeit, die den Trainer anzieht

Der erfahrene portugiesische Spezialist ist besonders beeindruckt von Gvardiols Vielseitigkeit auf dem Platz, also seiner taktischen Flexibilität. Nach Mourinhos Plan kann der kroatische Fußballer sowohl als Innenverteidiger als auch als Linksverteidiger auf einem gleichbleibend hohen und zuverlässigen Niveau agieren. Dies würde es Real Madrid ermöglichen, mehrere Schwachstellen in der Defensive gleichzeitig zu schließen.

Die Führung von Manchester City hatte ihm jedoch einen neuen Vertrag zu deutlich besseren Bedingungen angeboten, um ihren Star nicht zu verlieren. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers bis zum Sommer 2028 läuft, schätzen die 'Citizens' ihn als eines der wichtigsten Glieder für die langfristige Zukunft des Vereins.

Die Transfersituation um Gvardiol und die Auswirkungen der internen Veränderungen in den Vereinen können Sie in der folgenden Tabelle im Detail nachlesen:

Verein des Spielers

Vertragslaufzeit

Hauptinteressent

Transferbeeinflussender Faktor

Stärke des Spielers

Manchester City

Bis Sommer 2028

Real Madrid

Abgang von Pep Guardiola

Spielt zentral und auf der linken Seite

Kaufpreis (2023)

90 Millionen Euro

José Mourinho Faktor

Ankunft von Enzo Maresca

Hohe physische und taktische Vorbereitung

Gvardiols Abgang könnte die Situation verändern

Dennoch zögert Josko Gvardiol selbst mit einer endgültigen Entscheidung und prüft die Avancen aus Madrid sorgfältig. Er ist sich voll bewusst, dass José Mourinho ihn persönlich in seinem Team sehen möchte, weshalb er eine endgültige Entscheidung hinauszögert.

Expertenkommentar: Die Publikation merkt an, dass dieser Transfer für den Madrider Giganten nicht einfach sein wird, da Manchester City seine Leistungsträger nicht leichtfertig ziehen lässt. Kürzlich ging jedoch eine große Ära im Verein zu Ende – Cheftrainer Pep Guardiola verließ den Verein und Enzo Maresca übernahm das Ruder. Diese internen Veränderungen und das neue taktische System könnten die zukünftige Entscheidung des Spielers maßgeblich beeinflussen.

Zur Erinnerung: Der talentierte Verteidiger verteidigt seit 2023 die Farben von Manchester City. Damals kaufte Manchester City ihn vom deutschen Verein RB Leipzig für eine Rekordsumme von 90 Millionen Euro .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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