Brighton bietet 30 Millionen Pfund für Tottenham-Verteidiger Luka Vuskovic

Brighton hat ein offizielles Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund für den Tottenham-Verteidiger Luka Vuskovic abgegeben. Dieser Schritt stellt eine unerwartete Wendung in den Transferverhandlungen zwischen den beiden Vereinen dar. Berichten zufolge ist der 19-jährige kroatische Innenverteidiger zum Hauptziel für das Team von Fabian Hürzeler geworden. Dies berichtet Goal.com .

Luka Vuskovic konnte in der vergangenen Saison während seiner Leihe beim Hamburger SV überzeugen. Obwohl er Verteidiger ist, erzielte er in 28 Spielen in der 2. Bundesliga 6 Tore. Das junge Talent soll das Projekt von Brighton für seine weitere Entwicklung bevorzugen.

Gleichzeitig bleibt Brighton bei seinem eigenen Verteidiger Jan Paul van Hecke hart. Laut Vereinschef Paul Barber hat Tottenham bereits zwei Angebote für den Niederländer abgegeben, wurde jedoch beide Male abgewiesen. Brighton bewertet seinen Verteidiger mit 70 Millionen Pfund.

Tottenham interessiert sich für Van Hecke, um die Probleme in der Defensive zu lösen. Das Angebot für Luka Vuskovic könnte den Londoner Verein jedoch vor eine schwierige Wahl stellen. Derzeit steht auch die Zukunft von Verteidigern wie Micky van de Ven und Cristian Romero bei den Spurs in Frage.