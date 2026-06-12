Infantino scherzt über das Fehlen der italienischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Die Weltmeisterschaft 2026, ein historisches und in seinem Ausmaß beispielloses Turnier auf nordamerikanischem Boden, ist in vollem Gange. Während die Welt die intensiven Spiele jenseits des Ozeans mit großer Spannung verfolgt, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einer unerwarteten und humorvollen Aussage für Aufsehen gesorgt. Der FIFA-Präsident, in einem exklusiven Interview mit dem berühmten CazéTV Sender, machte eine sarkastische Bemerkung über das jüngste große Scheitern des viermaligen Weltmeisters, der italienischen Nationalmannschaft, die auch bei der diesjährigen WM nicht dabei ist.

Man muss es sagen, auch wenn es bitter ist: Die aktuelle WM 2026 ist die Fortsetzung einer düsteren Tradition für die „Squadra Azzurra“. Nach dem Verpassen der Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar fehlen die Italiener nun zum dritten Mal in Folge beim prestigeträchtigsten Fußball-Forum.

„Vielleicht würde Italien bei 64 Teams die Qualifikation schaffen...“

Während des Gesprächs ging der FIFA-Chef zunächst auf interne Diskussionen zur Erweiterung der Teilnehmerzahl ein und lenkte das Gespräch dann auf Italien:

„Wir haben bereits die Möglichkeit geprüft, die Endrunde der Weltmeisterschaft in naher Zukunft mit 64 Mannschaften zu organisieren. Diese Initiative könnte dazu dienen, die geografische Reichweite des Weltfußballs weiter auszubauen. Dieses Thema stand bereits auf der Tagesordnung der FIFA-Ratssitzungen, aber unsere derzeitige Vereinbarung ist es, dieses erste historische Turnier mit 48 Mannschaften zu genießen.

Aber seien wir ehrlich: Vielleicht würde die italienische Nationalmannschaft bei 64 Teilnehmern die Kraft finden, die Qualifikationshürden zu überwinden... Und wenn das nicht reicht, sollten wir es vielleicht auf 208 (die Anzahl fast aller FIFA-Mitgliedsländer) erhöhen. Dann würden wir endlich wissen, ob sie sich qualifizieren könnten oder nicht“, scherzte Infantino.

Die erste groß angelegte Weltmeisterschaft der Geschichte

Hinter Gianni Infantinos Scherzen steckt ein wahrer Kern. Die diesjährige Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist die erste in der Fußballgeschichte, an der 48 Mannschaften teilnehmen. Obwohl die Anzahl der Startplätze für den europäischen Kontinent deutlich erhöht wurde, konnten die italienischen Fußballstars diese günstige Gelegenheit nicht nutzen und mussten zu Hause bleiben.

Expertenkommentar: Fußballanalysten zufolge unterstreicht Infantinos scharfer Witz die systemische Krise im italienischen Fußball. Es ist wirklich bedauerlich, dass ein Land, das viermal den Weltmeistertitel gewonnen hat, seit 12 Jahren von Weltmeisterschaften und deren Atmosphäre fernbleibt.

Vor dem Hintergrund dieser Witze, die bei italienischen Fans etwas hart ankamen, erobert die WM 2026 mit neuen Teams und unerwarteten Sensationen weiterhin die Herzen von Millionen.

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