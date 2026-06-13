Muss Micky van de Ven Tottenham verlassen, um der Beste der Welt zu werden?

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Muss Micky van de Ven Tottenham verlassen, um der Beste der Welt zu werden?

Der ehemalige Tottenham-Verteidiger Toby Alderweireld teilte seine Gedanken über den Niederländer Micky van de Ven. Ihm zufolge hat der 25-jährige Verteidiger alle Qualitäten, um einer der Besten der Welt zu werden, muss dafür aber nicht unbedingt den Londoner Verein verlassen. Dies berichtet Goal.com .

Micky van de Ven wechselte im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg zu Tottenham. Der für seine hohe Geschwindigkeit bekannte Verteidiger passte sich schnell an das Niveau der Premier League an. Er hat bereits fast 100 Pflichtspiele für das Team absolviert.

Obwohl die Ergebnisse des Vereins in den letzten Spielzeiten nicht konstant waren, verbessern sich Van de Vens individuelle Leistungen stetig. Alderweireld betonte, dass die Schnelligkeit des Spielers es ihm ermöglicht, große Lücken in der Abwehr zu schließen und Eins-gegen-Eins-Duelle zu gewinnen, was im modernen Fußball entscheidend ist.

„Er hat das Potenzial, der beste Innenverteidiger der Welt zu werden. Natürlich ist es schwer, ein hohes Niveau zu halten, wenn die Mannschaft nicht gut spielt, aber er muss weiter an sich arbeiten. Ich hoffe, er bleibt bei Tottenham und entwickelt seine Fähigkeiten genau hier weiter“, fügte Alderweireld hinzu.

Da das Transferfenster kurz vor der Öffnung steht, gibt es Berichte über das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs an dem niederländischen Verteidiger. Die Führung von Tottenham möchte ihren Schlüsselspieler jedoch nicht ziehen lassen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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