Bayern München bereitet neue Vertragsverlängerung mit Michael Olise vor

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Bayern München bereitet neue Vertragsverlängerung mit Michael Olise vor

Der deutsche Bundesliga-Gigant Bayern München bereitet sich darauf vor, einen wichtigen Schritt zu unternehmen, um einen der derzeit hellsten und einzigartigsten Stars des Teams langfristig zu binden. Die magischen Bewegungen auf dem Platz des begabten französischen offensiven Mittelfeldspielers Michael Olise haben die Führung der Münchner so beeindruckt, dass der Verein eine Verlängerung seines aktuellen Vertrags plant. Dies berichtete die renommierte französische L'Équipe Publikation unter Berufung auf die bekannte iMiaSanMia Insider-Quelle.

Die Münchner wollen den talentierten Flügelspieler für seine phänomenalen und beeindruckenden Leistungen in der letzten Saison sowie seinen enormen Beitrag zum Erfolg des Teams angemessen belohnen.

Ein wahres Wunder im 'Tor+Vorlage'-System

Michael Olise wurde in der letzten Saison zur treibenden Kraft und zum wichtigsten Anführer des FC Bayern. Seine Statistiken dürften jeden Fußballexperten in Staunen versetzen:

  • Erzielte Tore: 22

  • Torvorlagen (Assists): 25

  • Mannschaftserfolge: Bundesliga-Meisterschaft und DFB-Pokalsieg

Dank dieser beeindruckenden Produktivität gelang dem Münchner Verein das nationale Double.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit dem aktuellen Status des 24-jährigen französischen Stars bei Bayern und den Details des neuen Vertrags vertraut machen:

Alter und Position des Spielers

Gesamtleistung in der letzten Saison

Laufzeit der neuen Vereinbarung

Finanzielle Änderungen (Gehalt)

Status in der Transferpolitik des Vereins

24 Jahre, offensiver Mittelfeldspieler

47 Scorerpunkte (Tore + Vorlagen)

Bis Herbst 2026

Verdoppelt

Unverkäuflicher Spieler

Gehalt verdoppelt, Transfer ausgeschlossen

Die Führung des FC Bayern weist das Interesse anderer europäischer Giganten an dem Spieler, der bereits zu einem ihrer Anführer geworden ist, gelassen zurück. Der Verein diskutiert nicht einmal über einen möglichen Verkauf. Im Gegenteil, Olise soll noch viele Jahre in München bleiben. Bemerkenswert ist, dass sich sein Jahresgehalt im Rahmen des neuen Vertrags voraussichtlich verdoppeln wird. Damit steigt Michael in die Riege der bestbezahlten Top-Spieler des FC Bayern auf.

Zur Erinnerung für die Fans: Wir erinnern daran, dass der talentierte Mittelfeldspieler im Sommer 2024 vom englischen Club Crystal Palace nach München wechselte. Er hat sich in kürzester Zeit an den deutschen Fußball angepasst und konnte sich als eine der gefährlichsten und glänzendsten Figuren der Bundesliga in die Geschichtsbücher eintragen.

Wir werden die neuen Triumphe von Michael Olise im Bayern-Trikot und den Prozess der Unterzeichnung dieses historischen Vertrags mit großem Interesse verfolgen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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