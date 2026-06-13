Die historische WM 2026, das größte Fußballturnier der Welt, hat auf den grünen Rasen Nordamerikas offiziell begonnen. 48 der stärksten Nationalmannschaften des Planeten haben den Kampf um die begehrte Trophäe und Goldmedaillen aufgenommen. Natürlich sind neben erfahrenen Stars, die schon alles gesehen haben, auch Vertreter einer neuen Generation dabei, die bereit sind, die Herzen von Millionen Fans zu erobern.

Einflussreiche internationale Fußballexperten haben eine Liste der vielversprechendsten jungen Stars zusammengestellt, von denen erwartet wird, dass sie bei dieser Weltmeisterschaft mit ihrem Talent und Können die Welt erschüttern. Besonders erfreulich und stolz macht uns, dass Abduqodir Husanov, der Fels in der Brandung der usbekischen Nationalmannschaft, einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Elite-Liste gefunden hat!

In der speziellen analytischen Tabelle unten können Sie sich detailliert über die wichtigsten jungen Entdeckungen der WM 2026 und ihren Transferstatus informieren:

Spieler und Land Alter und aktueller Verein Expertenbewertung und Hauptmerkmal Höchster Status / Ergebnis Abduqodir Husanov (Usbekistan) 22 Jahre, Manchester City (England) Guardiolas bester Transfer, ein 50-Millionen-Euro-Verteidiger Führt Usbekistan zur ersten WM-Teilnahme Lamine Yamal (Spanien) 18 Jahre, Barcelona (Spanien) Euro-2024-Sensation, Schütze des schönsten Tors des Turniers Erstmals auf der großen WM-Bühne Nico Williams (Spanien) 23 Jahre, Athletic Bilbao (Spanien) Das gefährlichste Flügel-Duo der Welt zusammen mit Yamal Hat einen 10-Jahres-Vertrag bei seinem Verein unterschrieben Jamal Musiala (Deutschland) 23 Jahre, Bayern München (Deutschland) Besitzer eines unvorhersehbaren und unglaublichen Dribblings Zeit, sein Talent bei der WM zu beweisen Arda Güler (Türkei) 21 Jahre, Real Madrid (Spanien) Ein Spielmacher, der durchschnittlich 3,6 Torchancen pro 90 Minuten kreiert Das schlagende Herz der türkischen Nationalmannschaft

Abduqodir Husanov — Unser Nationalstolz und City-Star

Die Transferentwicklung und der internationale Weg von Abduqodir Husanov, einem Eigengewächs unseres Landes, gleicht einem wahren Märchen. Unser Verteidiger, der aus der Akademie von Bunyodkor stammt, verfeinerte seine Fähigkeiten zunächst bei Energetik-BGU in der weißrussischen Liga und dann beim starken französischen Club Lens. Nachdem er mit seinen zuverlässigen und abgeklärten Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Giganten auf sich gezogen hatte, schloss sich Abduqodir schließlich für... 40 Millionen Euro den Reihen des englischen und Weltfußball-Giganten — Manchester City an.

Sogar der beste Trainer der Welt, Pep Guardiola, bezeichnete ihn, als er über unseren Landsmann sprach, als einen der glücklichsten und besten langfristigen Einkäufe des Vereins. Nun führt unser talentierter Verteidiger die usbekische Nationalmannschaft als Kapitän in ihre ersten WM-Spiele überhaupt.

Weltklasse-Wunderkinder und Debütanten

Neben unserem Vertreter sind eine Reihe weiterer junger Zauberer bereit, bei der WM auf dem grünen Rasen Wunder zu vollbringen:

Kenan Yildiz (21 Jahre, Türkei): Bildet zusammen mit Arda Güler ein ideales Tandem auf dem Platz. Während Güler das Spiel organisiert, bestraft Yildiz die Gegner mit seinem Torinstinkt.

Désiré Doué (21 Jahre, Frankreich): Der Flügelstürmer von Paris Saint-Germain gilt als der gefährlichste und unberechenbarste Spieler unter seinen Altersgenossen. Sein Debüt verspricht der Beginn einer großen Karriere zu werden.

Zion Suzuki (23 Jahre, Japan): Die Nummer eins im Tor des italienischen Clubs Parma und der Nationalmannschaft des Landes der aufgehenden Sonne. Die WM ist seine Chance, ein neues Symbol des japanischen Fußballs zu werden.

Kerim Alaybegovic (18 Jahre, Bosnien und Herzegowina): Der Held, der im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Italien eiskalt den entscheidenden Elfmeter verwandelte und seine Heimat zum historischen Turnier führte.

Spezielle Expertenliste: Experten nannten vier weitere junge Talente, auf die man im Turnier besonders achten sollte. Das sind — der Spieler, der mit 17 Jahren mit PSG die Champions League gewann, Ibrahim Mbaye (18 Jahre, Senegal), der einzige Vertreter aus der japanischen heimischen Liga Ryunosuke Sato (19 Jahre), der bei seinem Debüt Messi assistierte Nico Paz (21 Jahre, Argentinien) und der Verteidiger von Barcelona Pau Cubarsí (19 Jahre, Spanien).

Fazit und historische Erwartung

Die aktuelle WM 2026 ist nicht nur der letzte große Auftritt für Legenden wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Harry Kane, sondern auch eine große Bühne, auf der die neuen Stars des neuen Jahrhunderts glänzen werden. Die Augen ganz Zentralasiens und Millionen usbekischer Fußballfans sind zweifellos auf Abduqodir Husanov und das historische und aufregende Debüt unserer geliebten Nationalmannschaft gerichtet. Wir wünschen unseren Landsleuten großen Erfolg auf diesem schwierigen Weg!

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