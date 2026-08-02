Neuer Star bei Arsenal? Die Intrige um den Julian-Alvarez-Transfer...

„Ich spreche nie über einen Spieler, der nicht zu unserem Verein gehört. Ich bin mit unserem aktuellen Kader sehr zufrieden. Und natürlich wollen wir ihn noch stärker machen, daran arbeiten wir aktiv“, sagte Mikel Arteta (Goal.com).

Haben die Gunners einen großen Plan für den argentinischen Stürmer? Könnten die Londoner den europäischen Markt aufwirbeln?

Ein möglicher Deal zwischen Arsenal und Atlético sorgte auf dem Transfermarkt für großes Aufsehen. Julian Alvarez Die Auflösung der Intrige rund um den Spieler am Ende des Artikels!

Artetas Worte und die offizielle Position

Mikel Arteta lehnte es ab, über einen Spieler zu sprechen, der nicht bei Arsenal unter Vertrag steht.

Er betonte, dass er mit dem aktuellen Kader zufrieden sei.

Transferbezogene Details

Arsenal zeigt Interesse an Julian Alvarez.

Medienberichten zufolge sind die Londoner bereit, Viktor Gyökeres im Tausch plus eine Zuzahlung anzubieten.

Alvarez wechselte zu Atlético von Manchester Cityfür 75 Mio. Euro (2024).

Statistik und finanzielle Aspekte

In der Saison 2025/2026: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Vorlagen.

Der Vertrag läuft bis 2030.

Transfermarkt taxiert Alvarez auf einen Marktwert von 120 Mio. Euro.

Arsenals Bestreben, die Offensive zu verstärken, könnte auf dem europäischen Transfermarkt für eine Sensation sorgen.

Was haltet ihr von einem Wechsel von Julian Alvarez zu Arsenal? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel mit Freunden!