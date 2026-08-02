Neuer Star bei Arsenal? Die Intrige um den Julian-Alvarez-Transfer...

·3·Sport
Neuer Star bei Arsenal? Die Intrige um den Julian-Alvarez-Transfer...

„Ich spreche nie über einen Spieler, der nicht zu unserem Verein gehört. Ich bin mit unserem aktuellen Kader sehr zufrieden. Und natürlich wollen wir ihn noch stärker machen, daran arbeiten wir aktiv“, sagte Mikel Arteta (Goal.com).

Haben die Gunners einen großen Plan für den argentinischen Stürmer? Könnten die Londoner den europäischen Markt aufwirbeln?

Ein möglicher Deal zwischen Arsenal und Atlético sorgte auf dem Transfermarkt für großes Aufsehen. Julian Alvarez Die Auflösung der Intrige rund um den Spieler am Ende des Artikels!

Artetas Worte und die offizielle Position

  • Mikel Arteta lehnte es ab, über einen Spieler zu sprechen, der nicht bei Arsenal unter Vertrag steht.

  • Er betonte, dass er mit dem aktuellen Kader zufrieden sei.

Transferbezogene Details

  • Arsenal zeigt Interesse an Julian Alvarez.

  • Medienberichten zufolge sind die Londoner bereit, Viktor Gyökeres im Tausch plus eine Zuzahlung anzubieten.

  • Alvarez wechselte zu Atlético von Manchester Cityfür 75 Mio. Euro (2024).

Statistik und finanzielle Aspekte

  • In der Saison 2025/2026: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Vorlagen.

  • Der Vertrag läuft bis 2030.

  • Transfermarkt taxiert Alvarez auf einen Marktwert von 120 Mio. Euro.

Arsenals Bestreben, die Offensive zu verstärken, könnte auf dem europäischen Transfermarkt für eine Sensation sorgen.

Was haltet ihr von einem Wechsel von Julian Alvarez zu Arsenal? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel mit Freunden!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United nimmt Arsenal-Verteidiger ins VisierManchester United nimmt Arsenal-Verteidiger ins VisierHeute, 13:36José Mourinho klärt die Zukunft von Vinícius JúniorJosé Mourinho klärt die Zukunft von Vinícius JúniorHeute, 13:33Die Zukunft von Vinicius Junior: Vertrag bei Real Madrid oder ArsenalDie Zukunft von Vinicius Junior: Vertrag bei Real Madrid oder ArsenalHeute, 12:52Endrick könnte Real Madrid verlassenEndrick könnte Real Madrid verlassenHeute, 12:30"Trabzonspor" nimmt Shomurodov ins Visier: Entsteht in der Türkei der gefährlichste Sturm?"Trabzonspor" nimmt Shomurodov ins Visier: Entsteht in der Türkei der gefährlichste Sturm?Heute, 12:18Mikel Arteta reagiert auf Transfergerüchte um Vinicius JuniorMikel Arteta reagiert auf Transfergerüchte um Vinicius JuniorHeute, 11:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“