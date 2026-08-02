José Mourinho klärt die Zukunft von Vinícius Júnior

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José Mourinho klärt die Zukunft von Vinícius Júnior

Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho hat scharf auf die jüngsten Gerüchte über den Transfer des brasilianischen Stürmers Vinícius Júnior und seine Zukunft im Verein reagiert. Zuletzt gab es Berichte, dass der englische Premier-League-Klub Arsenal plane, eine Pause in den Vertragsgesprächen des brasilianischen Spielers auszunutzen. Im Gespräch mit den Medien nach den Testspielen setzte der erfahrene Fachmann solchen Spekulationen ein Ende, berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatte die Tatsache, dass Vinícius' aktueller Vertrag dem Ende zugeht und die Verhandlungen über eine Verlängerung ins Stocken geraten waren, dem Londoner Verein Hoffnung gemacht. Es hieß, Arsenals Führung sei sogar bereit gewesen, ihr traditionelles Gehaltssystem zu ändern und großen finanziellen Bedingungen zuzustimmen, um den Spieler zu verpflichten. Mourinho betonte jedoch entschieden, dass der Spieler bald in die spanische Hauptstadt zurückkehren und zum Kader stoßen wird.

Vorbereitung in Madrid und neue Spieler

Mourinho zufolge ist der Hauptkader der Mannschaft noch nicht vollständig versammelt, da eine Reihe von Leistungsträgern ihren Urlaub nach der Weltmeisterschaft verbringt. Dennoch wird erwartet, dass sich in den kommenden Tagen mehrere Spieler der Trainingsgruppe anschließen. Unter Berufung auf die offizielle Website des Vereins wird mitgeteilt, dass am Montag Vini Jr, Brahim Díaz und Bernardo im Trainingslager der Mannschaft eintreffen werden.

Das Spiel am Samstag gegen den AC Florenz im Wörthersee Stadion war der erste Test für José Mourinho seit seiner Rückkehr an die Spitze des Madrider Klubs. Die Begegnung endete mit einem 2:2-Unentschieden. Real Madrid war zunächst durch Tore von Endrick und Nachwuchsspieler Alexis Siriya mit zwei Toren in Führung gegangen. Den Italienern gelang jedoch durch treffsichere Schüsse von Roberto Piccoli und Moise Kean der Ausgleich.

Die Gedanken des Trainers zum Spiel und zum Zustand der Mannschaft

In der Pressekonferenz nach dem Spiel analysierte Mourinho die Leistung seiner Spieler und betonte, dass die Mannschaft während der Partie drei verschiedene Gesichter gezeigt habe. Seiner Ansicht nach verlief der Spielbeginn auf einem sehr hohen Niveau, und die Madrider hätten deutlich in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit begann sich jedoch der Druck der körperlich überlegenen italienischen Mannschaft bemerkbar zu machen.

“Mir hat alles gefallen. Auf dem Platz haben wir drei verschiedene Real Madrids gesehen: voller Energie, müde und extrem müde,” zitiert die Quelle Mourinho. Der Fachmann verbarg seine Zufriedenheit nicht darüber, dass die Spieler trotz der Müdigkeit gegen Ende des Spiels Charakter zeigten und die Kontrolle auf dem Platz behielten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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