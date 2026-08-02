Manchester United nimmt Arsenal-Verteidiger ins Visier

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Manchester United nimmt Arsenal-Verteidiger ins Visier

Manchester United, einer der führenden Klubs der englischen Premier League, zeigt Interesse an dem jungen Talent Myles Lewis-Skelly, das für den FC Arsenal aus London spielt. Laut Berichten von The Independent bereiten sich die Red Devils darauf vor, diesen unerwarteten Schritt zu tun, um die finanzielle Situation auf dem Transfermarkt auszunutzen und die langjährigen Probleme auf der linken Abwehrseite zu lösen, berichtet Goal.com .

Obwohl Lewis Hall von Newcastle United das oberste Transferziel für die sportliche Führung von Old Trafford bleibt, werden auch die Fähigkeiten des Eigengewächses Lewis-Skelly ernsthaft geprüft. Das Management aus Manchester beobachtet die Leistungen des Spielers schon seit langem und möchte testen, wie realistisch dieser Deal ist, da der Londoner Klub im Sommertransferfenster Großkäufe tätigen wird.

Arsenals Transferpläne und finanzieller Druck

Das Team von Mikel Arteta strebt an, seinen Kader im Sommer erheblich zu verstärken. Insbesondere wurde berichtet, dass die Gunners mit Newcastle eine Einigung über den Transfer von Bruno Guimarães für 77 Millionen Pfund plus Boni erzielt haben. Diese Verpflichtung soll es Mikel Arteta ermöglichen, die Konkurrenzfähigkeit im Mittelfeld zu erhöhen und sowohl national als auch auf europäischer Bühne erfolgreich mitzuhalten.

Die Einkäufe des Londoner Klubs beschränken sich jedoch nicht darauf. Vor dem Hintergrund des auslaufenden Vertrags von Real-Madrid-Star Vinícius Júnior soll Arsenal sogar bereit sein, sein bestehendes Gehaltsgefüge zu ändern, um ihn unter Vertrag zu nehmen. Solche Großtransfere und enormen finanziellen Aufwendungen könnten den Klub dazu zwingen, sich von bestimmten Spielern zu trennen oder deren Zukunft zu überdenken.

Die Rolle von Myles Lewis-Skelly in dieser Saison

Myles Lewis-Skelly selbst gewann in den letzten Wochen der Saison an entscheidender Bedeutung und trug seinen Teil zum Titelrennen des Teams bei. Obwohl er zu Beginn der Saison einige Mühe hatte, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, gelang es ihm, das Vertrauen des Trainerteams zu rechtfertigen. Der Spieler zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl als Linksverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld effektiv agieren kann.

Cheftrainer Mikel Arteta äußerte sich zuvor über das Potenzial des jungen Spielers und betonte, dass er hohe Ansprüche an ihn gestellt habe. Nach dem Spiel gegen Fulham räumte Arteta ein, dass er das Potenzial seines Schützlings vielleicht etwas spät voll ausgeschöpft habe, und fügte hinzu, dass es ein gewisses Risiko erfordere, einen Spieler in diesem Alter in wichtigen Partien einzusetzen, er jedoch von Lewis-Skellys Bereitschaft überzeugt gewesen sei.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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