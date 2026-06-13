Neymars WM-Teilnahme fraglich: Wann kehrt der brasilianische Star zurück?

Der brasilianische Nationalstürmer Neymar wird das WM-Auftaktspiel gegen Marokko verpassen. Nationaltrainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der Spieler seine Wadenverletzung noch nicht vollständig auskuriert hat. Obwohl die Seleção ihn nächste Woche im Training erwartet, gibt der körperliche Zustand des Stürmers Anlass zur Sorge. Dies berichtet Goal.com .

Neymar zog sich die Verletzung während eines Trainingslagers vor dem Turnier zu. Obwohl die Fans auf eine Rückkehr vor dem ersten Spiel hofften, beendete Ancelotti auf einer Pressekonferenz alle Spekulationen. Die brasilianische Mannschaft muss das Duell gegen einen der schwersten Gruppengegner ohne ihren Rekordtorschützen bestreiten.

Medizinische Untersuchungen ergaben einen Muskelfaserriss zweiten Grades. Derzeit absolviert er ein individuelles Aufbauprogramm. Carlo Ancelotti erklärte, warum er den verletzten Star nicht durch einen fitten Spieler ersetzt hat. „Neymar wurde nicht nur wegen seiner technischen Fähigkeiten in den Kader berufen, sondern auch wegen seiner Erfahrung und seiner Vorbildfunktion für die jungen Spieler“, so der italienische Trainer.

Wie UOL berichtet, könnte Neymar nicht nur gegen Marokko, sondern auch in weiteren Gruppenspielen ausfallen. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von mindestens 2-3 Wochen. Damit ist auch sein Einsatz im zweiten Gruppenspiel am 20. Juni gegen Haiti fraglich.

Der Trainerstab möchte angesichts Neymars Verletzungshistorie kein Risiko eingehen. Da der Spieler zuletzt am 17. Mai ein Pflichtspiel bestritt, bleiben seine mangelnde Spielpraxis und sein Fitnesszustand ein großes Problem für die brasilianische Nationalmannschaft.